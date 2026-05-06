ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್–ಕ್ಲಾಸೆನ್ ಅಬ್ಬರದ ಆಟ: ಪಂಜಾಬ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದ ಹೈದರಾಬಾದ್

ಹೈದರಾಬಾದ್: ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಮತ್ತು ಹೆನ್ರಿಚ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್ ಅವರು ಮಿಂಚಿನ ಅರ್ಧಶತಕಗಳ ಮುಂದೆ ಕೂಪರ್ ಕೊನೊಲಿ ಅವರ ಅಜೇಯ ಶತಕದಾಟಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವು ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು 33 ರನ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿತು.

ಹಾಲಿ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ ಸಾಧನೆ ಮೆರೆದಿದ್ದ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಪಡೆಯು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜಾರಿತು. ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ತಂಡವು ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಏ.11ರಂದು (ಮುಲ್ಲನಪುರ) ಪಂಜಾಬ್ ವಿರುದ್ಧ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ಸೋಲಿಗೆ ಮುಯ್ಯಿ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡು, ಗೆಲುವಿನ ಹಳಿಗೆ ಮರಳಿತು.

ಉಪ್ಪಳದ ರಾಜೀವಗಾಂಧಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ (35; 13ಎ) ಮತ್ತು ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ (38; 19ಎ) ಅವರು ಅಬ್ಬರದ ಆರಂಭ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಇಶಾನ್ (55;32ಎ) ಹಾಗೂ ಕ್ಲಾಸೆನ್ (69;43ಎ) ಬೀಸಾಟ ನಡೆಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆತಿಥೇಯ ತಂಡವು 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 235 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು.

ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಹಾಲಿ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡದ ಪರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕೂಪರ್ (ಔಟಾಗದೇ 107;59ಎ, 4x7, 6x8) ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರು. ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ವೇಗಿಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ದಾಳಿಗೆ ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಬೇಗನೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ತಂಡವು 7 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 202 ರನ್ ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತವಾಯಿತು.

ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಯಜುವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್ ಅವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿಯಲಿಲ್ಲ. ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಒಂದು ವಿಕೆಟ್. ಆದರೆ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಮತ್ತು ಹೆನ್ರಿಚ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್ ಅವರ ಬೀಸಾಟ ಮಾತ್ರ ರಂಗೇರಿತು. ತಂಡವು ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಿತು.

ಉಪ್ಪಳದ ರಾಜೀವಗಾಂಧಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತಿಥೇಯ ತಂಡವು 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 235 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು.

ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕೊಂಡಿತು. ಯಥಪ್ರಕಾರ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ (35; 13ಎ) ಮತ್ತು ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ (38; 19ಎ) ಅವರು ಅಬ್ಬರದ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರು. ಎಡಗೈ ವೇಗದ ಜೋಡಿ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೊ ಯಾನ್ಸೆನ್ ಅವರನ್ನು ಅಪಾರವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೂರು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡವು 50ರ ಗಡಿ ದಾಟಿತು. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಕೈತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು.

ವೇಗಿ ಲಾಕಿ ಫರ್ಗ್ಯುಸನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರು ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಟ ಮುರಿಯಿತು. ಇದಾಗಿ ಮೂರು ಓವರ್ಗಳ ನಂತರ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಚಾಹಲ್ ಯಶಸ್ವಿಯದರು. ತಂಡದ ಉಳಿದ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಚಾಹಲ್ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರದ್ದೇ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಶಶಾಂಕ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಬಿಟ್ಟರು ಮತ್ತು ವಿಕೆಟ್ಕೀಪರ್ ಪ್ರಭಸಿಮ್ರನ್ ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಂಪಿಂಗ್ ಅವಕಾಶ ಕೈಚೆಲ್ಲಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಚಾಹಲ್ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡರು. ಆದರ