ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 57 ರನ್ಗಳ ಸುಲಭ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಆಟದ ಪರಿ

ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಔಟಾದ ನಂತರ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರನಡೆದರು.

ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಹರ್ಷ್ ದುಬೆ ಬೌಲಿಂಗ್ 

ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ನ ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ನಂತರ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಸಕಿಬ್ ಹುಸೇನ್ ಸಂಭ್ರಮ

ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ನ ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ನಂತರ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಪ್ರಫುಲ್ ಹಿಂಗೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಪರಿ

ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ನಡುವಿನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಡೊನೊವನ್ ಫೆರೇರಾ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ನಂತರ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ತಂಡದ ಸಕಿಬ್ ಹುಸೇನ್, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಜೊತೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು