ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಮಣಿದ ವಿಂಡೀಸ್

<p><strong>ಕಿಂಗ್ಸ್ಟನ್ (ಜಮೈಕಾ)</strong>: ಪಥುಮ್ ನಿಸ್ಸಾಂಕ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಕುಸಲ್ ಮೆಂಡಿಸ್ ಅವರ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯ ಅರ್ಧ ಶತಕಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತಿಥೇಯ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡವನ್ನು 41 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು.</p>.<p>ಆರಂಭ ಆಟಗಾರ ಪಥುಮ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಆಟವಾಡಿ 103 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 79 ರನ್ (4x9, 6x1) ಗಳಿಸಿದರೆ, ‘ಪಂದ್ಯದ ಆಟಗಾರ’ ಮೆಂಡಿಸ್ ಬಿರುಸಿನ ಆಟವಾಡಿ 62 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 72 ರನ್ (4x4, 6x4) ರನ್ ಹೊಡೆದರು. ಇವರಿಬ್ಬರು ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 136 ರನ್ ಸೇರಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಚರಿತ್ ಅಸಲಂಕ 45 ರನ್ ಮತ್ತು ಜನಿತ್ ಲಿಯಾನಗೆ ಅಜೇಯ 44 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ತಂಡ 7 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 303 ರನ್ಗಳ ಉತ್ತಮ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಿತು.</p>.<p>ಉತ್ತರವಾಗಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ 49.2 ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ 262 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ನಾಯಕ ಶಾಯಿ ಹೋಪ್ (56, 55 ಎಸೆತ) ಹೋರಾಡಿ ಅರ್ಧ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಪ್ರವಾಸಿ ತಂಡದ ಕಡೆ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ದುಷ್ಮಂತ ಚಮೀರ 67 ರನ್ಗಳಿಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-51-2118626824</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>