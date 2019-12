ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್‌: ಸುದೀರ್ಘ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಆಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. 2009ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ದ್ವೀಪರಾಷ್ಟ್ರದ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ತಂಡ ಪಾಕ್ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.

‘ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್‌ಗೆ ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಆಟಗಾರರು ಇರುವ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಮಂಡಳಿಯು(ಪಿಸಿಬಿ) ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದೆ. ‘ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣ’ ಎಂದು ಪಿಸಿಬಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ವಸೀಂ ಖಾನ್‌ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ | ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಲಂಕಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು

ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಆತಿಥೇಯ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆಡಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಕಚೇರಿ ಇರುವ ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಡಿ.11ರಿಂದ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದ್ಯ ಕರಾಚಿಯಲ್ಲಿ 19ರಿಂದ ಆಯೋಜಿತವಾಗಿದೆ.

Touchdown Islamabad 🛬@OfficialSLC arrived this morning for the #PAKvSL Test series.

The action starts in two days, get your tickets now. See you at Rawalpindi Cricket Stadium. pic.twitter.com/FKlr7nm6vb

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) December 9, 2019