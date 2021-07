IND vs SL T20: ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಗೆಲುವಿಗೆ 133 ರನ್‌ ಗುರಿ ನೀಡಿದ ಭಾರತ

ಕೊಲಂಬೊ: ಎರಡನೇ ಟಿ–20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡಗಳು ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ.

ಭಾರತದ ಎದುರು ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 132 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದೆ.

ಭಾರತದ ಪರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಾಯಕ ಶಿಖರ್ ಧವನ್‌ 40, ಋತುರಾಜ್ ಗಾಯಕವಾಡ್ 21 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.

ದಸುನ್ ಶನಾಕ ಎಸೆದ 7ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಋತುರಾಜ್ ಗಾಯಕವಾಡ್ ಔಟಾದರು. ಇತ್ತ ಧವನ್‌, ಅಖಿಲ ಧನಂಜಯ್‌ಗೆ ಶರಣಾದರು. ಬಳಿಕ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಬಂದ ದೇವದತ್ತ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ 29 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾದರು.

ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಪರ ಅಖಿಲ ಧನಂಜಯ್‌ 2, ದಸುನ್ ಶನಾಕ , ವಾಣಿಂದು ಹಸರಂಗ, ದುಷ್ಮಂತ ಚಾಮಿರಾ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್‌ ಕಬಳಿಸಿದರು.

ಈಗಾಗಲೇ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವ ಭಾರತವು ಟಿ–20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದೆ.

ಮೊದಲ ಟಿ–20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎದುರು 38 ರನ್‌ಗಳ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು.

ಸರಣಿ ಸಮಬಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಬೇಕಿದೆ.

INNINGS BREAK: #TeamIndia post 1⃣3⃣2⃣/5⃣ on the board after put in to bat in the 2nd #SLvIND T20I!

4⃣0⃣ for @SDhawan25

2⃣9⃣ for @devdpd07

2/29 for Akila Dananjaya

Sri Lanka to commence their chase soon.

July 28, 2021