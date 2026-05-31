IPL Final: ಆತನಿಗೆ 3 ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ನೀಡಿದರೆ RCB ಸೋಲು ಖಚಿತ ಎಂದ ಶ್ರೀಕಾಂತ್

<p><strong>ಅಹಮದಾಬಾದ್:</strong> ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026ರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವು ಇಲ್ಲಿನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ರೊಮಾರಿಯೊ ಶೆಫರ್ಡ್ ಅವರಿಗೆ ‘ಬೌಲಿಂಗ್ ನೀಡಬೇಡಿ’ ಎಂದು ಭಾರತ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಕ್ರಿಸ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಭಾನುವಾರ (ಮೇ 31) ನಡೆಯಲಿರುವ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕ್ರಿಸ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ‘ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೊಮಾರಿಯೊ ಶೆಫರ್ಡ್ ಅವರನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಬೇಡಿ. ಶೆಫರ್ಡ್ ಕೇವಲ 3 ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಆರ್ಸಿಬಿ ಸೋಲು ಖಚಿತ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>19ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, 12ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಕಾನಮಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿರುವ ಅವರನ್ನು ಆಡುವ ಬಳಗದಿಂದಲೇ ದೂರ ಇಡುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಫಿಟ್ ಆಗಿ ಆಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದರೂ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಐಯ್ಯರ್ ಅವರನ್ನು ಆರಂಭಿರಕರನ್ನಾಗಿ ಆಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಒಂದುವೇಳೆ, ಅವರು ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವರು ಈಗ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಿಸಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ ಉತ್ತಮ ಲಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರೊಮಾರಿಯೊ ಶೆಫರ್ಡ್ಗೆ 3 ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ನೀಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಆರ್ಸಿಬಿ ಸೋಲು ಖಚಿತವಾಗಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಶೆಫರ್ಡ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಿಸಲೇಬಾರದು’ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.IPL Final 2026: ಈ ಆಟಗಾರರ ನಡುವಿನ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದವರು ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲೋದು ಪಕ್ಕಾ.IPL ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ RCB vs GT ಮುಖಾಮುಖಿ: ಡಬಲ್ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯಾ ಬಿರ್ಲಾ.<p>‘ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆಂದರೆ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಗೂ ದೇವದತ್ತ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಜೋಡಿಯ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರನ್ನು 40 ರನ್ಗಳ ಒಳಗೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಬೇಕು. ಅವರು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಆರ್ಸಿಬಿ ಗೆಲುವು ಸಲುಭವಾಗಲಿದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವು–ಸೋಲು ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಹಾಗೂ ಕೊಹ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಟ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>