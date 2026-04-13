ಹೈದರಾಬಾದ್: ಅಜೇಯ ಓಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಛಲದೊಂದಿಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಸೋಮವಾರ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎದುರಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಇಬ್ಬರು ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಾದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬೂಮ್ರಾ, ಜೋಶ್ ಹೇಜಲ್ವುಡ್, ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಂತಹ ನುರಿತ ಬೌಲರ್ಗಳ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆದು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿರುವ 15 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಅವರೀಗ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಬೌಲರ್ಗಳ ಸವಾಲು ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವೈಭವ್ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡದ ಗೆಲುವುಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪವರ್ಪ್ಲೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರನ್ಗಳ ರಾಶಿ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಈ ಜೋಡಿಯಿಂದಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಆಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಧ್ರುವ ಜುರೇಲ್, ನಾಯಕ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್, ಶಿಮ್ರಾನ್ ಹೆಟ್ಮೆಯರ್ ಅವರು ಉಪಯುಕ್ತ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗವು ಉತ್ತಮ ಲಯದಲ್ಲಿದೆ. ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್, ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ, ನಾಂದ್ರೆ ಬರ್ಗರ್ ಹಾಗೂ ಅನುಭವಿ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜ ಅವರು ಪ್ರಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವ ಸವಾಲು ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಇದೆ.

ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದು ಐದನೇ ಪಂದ್ಯ. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜಯಿಸಿತ್ತು. ಮೂರರಲ್ಲಿ ಸೋತಿದೆ. ಅಭಿಷೇಕ್, ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ನಾಯಕ ಇಶಾನ್ ಹಾಗೂ ಹೆನ್ರಿಚ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್ ಅವರು ಇರುವ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪಡೆಯು ಉತ್ತಮ ಲಯದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಗಳ ಕೊರತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮಿನ್ಸ್ ಅವರ ಗೈರುಹಾಜರಿಯೂ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಇಶಾನ್ ಮಾಲಿಂಗ್, ಶಿವಾಂಗ್ ಕುಮಾರ್, ಜಯದೇವ್ ಉನದ್ಕತ್, ಹರ್ಷಲ್ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ಹರ್ಷ ದುಬೆ ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿಯೇ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಎದುರಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 219 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ಒಡ್ಡಿದ್ದ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಸೋಲಬೇಕಾಯಿತು. ತವರಿನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಜೋಡಿಯ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಬೇಕಾದ ಆತಂಕವೂ ಇದೆ.

ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭ: ರಾತ್ರಿ 7.30

ನೇರಪ್ರಸಾರ: ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಜಿಯೊಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಆ್ಯಪ್.