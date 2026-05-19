ಧೋನಿ ಮುಂದಿನ IPL ಆವೃತ್ತಿ ಆಡ್ತಾರಾ? ಭಾವುಕರಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ ರೈನಾ

ಚೆನ್ನೈ: ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಹೊಸ ಮೆರಗು ನೀಡಿದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿ ಅವರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆದು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿ ಆಡುತ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲವಾ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 2021ರಿಂದಲೇ ಎದುರಾಗಿವೆ. 

44 ವರ್ಷ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಅವರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದರೂ, ಅವರನ್ನು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾದು ಕುಳಿತಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯ, ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಅವರು, ಇದುವರೆಗೆ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಪರ ಯಾವುದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. 

ನಿನ್ನೆ (ಮೇ 18) ನಡೆದ ತವರಿನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಫೋಟೊ ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅವರು, ಚೆನ್ನೈ ಅಭಿಮಾನಿಗಳತ್ತ ಕೈಬೀಸಿದ್ದಾರೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹಲವರಿಗೆ ಆಟೊಗ್ರಾಫ್ ಹಾಗೂ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೋಟಾದ ಕೊನೆಯ ತವರಿನ ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆಂದು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ, ಅವರ ಮಾಜಿ ಸಹ ಆಟಗಾರ ಹಾಗೂ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡದಲ್ಲಿ 'ಚಿನ್ನ ಥಲಾ' ಅಂತಲೇ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಅವರು ಧೋನಿ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲವಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

'ನೀವು ಐಪಿಎಲ್–2026ರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಆಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ನನ್ನ ದೇಹ ಸ್ವಲ್ಪ ದಣಿದಿದೆ ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ, ನೀವು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷವೂ ಆಡಲೇಬೇಕು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರು ಅವರೇ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷವೂ ಆಡಲು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಆಶಯ' ಎಂದು ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವರ್ಷ ಯಾವುದೇ ಪಂದ್ಯ ಆಡದ ಧೋನಿ ಅವರು, ರೈನಾ ಅವರ ಬಳಿ ದೇಹವು ಮೊದಲಿನಂತೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ದರ್ಬಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು, ಅವರು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಪರ ಆಡುವುದು ಅನುಮಾನ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.