ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಹಾಗೂ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರು ಈವರೆಗೆ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಜೋಡಿ ಎಂದು ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ಲೀಗ್ ಹಂತವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದೆ. ಈ ಆವೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಎನಿಸಿರುವ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್, ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹಾಗೂ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿವೆ.</p><p>ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ಗಿಲ್ ಹಾಗೂ ಸುದರ್ಶನ್ ಜೋಡಿಯು ಈ ಬಾರಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಲಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 10 ಬಾರಿ ಶತಕದ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್-ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್-ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಜ್ವಾನ್ ಮತ್ತು ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್-ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಕುರಿತು ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಜೋಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜೋಡಿಯು 46 ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 50 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರನ್ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು 21ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ,' ಎಂದು ರೈನಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ 'ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜರೆನಿಸಿಕೊಂಡವರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಜೋಡಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರರ ಆಟವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಡುತ್ತಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ಹೊಡೆತಗಳ ಕಡೆಗೆ ಗಮನವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಈ ಆವೃತಿಯ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.