ನವದೆಹಲಿ: ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗದ್ದನ್ನು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡುತ್ತಿರುವ ಸೂರ್ಯ, ನಾಯಕನಾಗಿ ಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 80ರಷ್ಟು ವಿಜಯದ ದಾಖಲೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗದ್ದನ್ನು ಆಟದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮುಂಬೈಕರ್ ಸಂತಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 'ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶೇ 80 ಅಂಕ ಗಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

2024ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾರತ ಟಿ20 ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ನಂತರ ಅವರು 52 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ 42 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. 'ಅಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ (ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜು) ನಾನು ಎಂದೂ ಶೇ 50–60ಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ನಿಜ, ಈಗಿನ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಅತೀವ ಸಂಸತವಾಗಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಸೂರ್ಯ ಅವರ ತಂದೆ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಭಾಭಾ ಅಣುಶಕ್ತಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

'ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿತು. ಆದರೆ ನನಗೆ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ ಎಂಬುದುಬಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆಯಾಯಿತು. ಈ ಹುಡುಗ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ (ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ) ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು' ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಕುಟುಂಬ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತಿತು.

'ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಬೆಂಬಲ ನನಗೆ ಸದಾ ಇತ್ತು. ನಾನು ಖುಷಿಯಿಂದ ತೊಡಗಲು ನೆರವಾದರು. ಹೋಗು, ಆಡು. ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಅಭಯ ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ಅವರು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಚೆಂಬೂರಿನ ಹಸನ್ಮುಖಿ ಯುವಕ ಪರ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ನೀಡಲಿಲ್ಲ.