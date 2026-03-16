ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟೇ ನನ್ನ ಭದ್ರ ಕೋಟೆ: ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್

ನವದೆಹಲಿ: 'ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವ ಹಂಬಲವಿದೆ. ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನನಗೆ ಹೇಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಾನು ಟಿ20 ಮಾದರಿಗೇ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ'. ಇದು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಅನಿಸಿಕೆ. ಪಿಟಿಐ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಜೊತೆ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆಮಧ್ಯೆ ಮುಂಬೈನ ಹಿಂದಿ ಸೊಗಡು ಕೂಡ ಕಾಣಿಸಿತು.

ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ ಖುಷಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲು ಆಗದಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಿರಾಸೆಯನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಆಡಿರುವುದದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಸಂದರ್ಶಕನಿಗೆ ಥಟ್ಟನೇ ಹೇಳಿದರು– 'ಆಡಿದ್ದು ಒಂದೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್'!. 2023ರಲ್ಲಿ ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ಏಕೈಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಡಿದ್ದರು. ಒಂದೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದ್ದು 8 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.

'ನಮ್ಮ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿದೆಯೊ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ನಾನೂ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿ ಬೆಳೆದವನು. 10–12 ವರ್ಷ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದೆ' ಎಂದರು.

'ಆದರೆ ಸೀಮಿತ ಓವರುಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವಾಗ ನನ್ನ ಒಲವು ಆ ಕಡೆ ವಾಲಿತು. ನಂತರ ನಾನು ಈ ಮಾದರಿ (ಟಿ20) ಆಡತೊಡಗಿದೆ. ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಸಾಧಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

'ಟಿ20 ಮಾದರಿಗೆ ನನ್ನ ಆಟ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿತು. ಹಾಗೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಏಕದಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಆಡಿದ್ದು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 2023ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ. 28 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 18 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಭಾರತ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೋತಿತ್ತು.

'ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕಳೆಯಿದೆ. ಟಿ20 ಮಾದರಿಗೂ ಅದರದ್ದೇ ವರ್ಚಸ್ಸು ಇದೆ' ಎಂದು ಸೂರ್ಯ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.