25 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ: ಗೇಲ್ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು

ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಈ ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕವೇ ಜಗತ್ತಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಸಕ್ತರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಕೆವಿನ್ ಪೀಟರ್ಸನ್ ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಅವರು 25 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರಿಗೆ 50 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 100 ರನ್ ಗಳಿಸುವಂತೆ ಪೀಟರ್ಸನ್ ಅವರು ಸವಾಲು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸವಾಲು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ 15 ವರ್ಷದ ಆಟಗಾರ ಕೇವಲ 25 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪುತ್ತಾರೆ. </p><p>ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ (ಮೇ 24) ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಪೀಟರ್ಸನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೊ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಪೀಟರ್ಸನ್ ನೀಡಿದ್ದ ಸವಾಲು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೇವಲ 25 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು. ಅದಾಗ್ಯೂ ಅವರಿಗೆ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರ ವೇಗದ ಶತಕದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪೀಟರ್ಸನ್ ಅವರ ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಯ್ಯರ್, ಕೇವಲ 22 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು.</p><p>ಪೀಟರ್ಸನ್ ನೀಡುವ ವೇಗವಾಗಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸುವ ಸವಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಸದ್ಯ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಂತರ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ನಿಕೋಲಸ್ ಪೂರನ್ ಇದ್ದು, ಅವರು 28 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಶೋನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎ.ಬಿ. ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ 30 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗುರಿ ತಲುಪಿದ್ದರು.</p><p><strong>ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ದ್ವಿಶತಕದ ಗುರಿ</strong></p><p>ಪೀಟರ್ಸನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿಶತಕ ಗಳಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2013ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಅವರು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪರ 175 ರನ್ ಗಳಿಸಿರುವುದು ಚುಟುಕು ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ವೈಯಕ್ತಿಯ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್ ಆಗಿದೆ. </p><p>'ನಾನು ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ 200 ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ 175 ರನ್ಗಳ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.