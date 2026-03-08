T20 WC Final: ಸತತ 3ನೇ ಅರ್ಧಶತಕ; ವಿರಾಟ್ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ ಸಂಜು

<p><strong>ಅಹಮದಾಬಾದ್:</strong> ಐಸಿಸಿ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅಮೋಘ ಅರ್ಧಶತಕದ (89) ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಆ ಮೂಲಕ ಈ ಬಾರಿಯ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಮೂರನೇ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಸೂಪರ್ 8ರ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಸಂಜು, ಬಳಿಕ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಅರ್ಧಶತಕದ ಗೆರೆ ದಾಟಿದ್ದರು. </p><p>ಆ ಮೂಲಕ ಸತತ ಮೂರನೇ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿರುವ ಸಂಜು, ಭಾರತದ ದಿಗ್ಗಜ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. </p><p>2016 ಹಾಗೂ 2021ನೇ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸತತ ಮೂರು ಅರ್ಧಶಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು.</p>.T20 WC Final| ಸಂಜು, ಅಭಿಷೇಕ್, ಕಿಶನ್ ಅಬ್ಬರ: ಕಿವೀಸ್ ಗೆಲುವಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಗುರಿ.T20 WC Final| ಅಭಿಷೇಕ್–ಸಂಜು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಬ್ಬರ, ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದಾಖಲೆ. <p><strong>ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್, ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ...</strong></p><p>ಇನ್ನು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಾಗೂ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗೂ ಸಂಜು ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಂಜು ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. </p><p>2014ರಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಹಾಗೂ 2009ರಲ್ಲಿ ಶಾಹೀದ್ ಅಫ್ರಿದಿ, ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಾಗೂ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. </p>. <p><strong>24 ಸಿಕ್ಸರ್...</strong></p><p>ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಒಟ್ಟು 24 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆವೃತ್ತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. </p><p>ಇನ್ನು 2024ರ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ 25 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು. </p><p>ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ 46 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ ಎಂಟು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 89 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. </p><p>ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದ ಭಾರತ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 255 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಿತು. </p><p>ಭಾರತದ ಪರ ಮೂವರು ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಅರ್ಧಶತಕಗಳ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ (52) ಹಾಗೂ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ (54) ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>