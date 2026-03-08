ಭಾನುವಾರ, 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket

T20 WC Final: ಸತತ 3ನೇ ಅರ್ಧಶತಕ; ವಿರಾಟ್ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ ಸಂಜು

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 15:55 IST
Last Updated : 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 15:55 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:T20 WC Final| ಸಂಜು, ಅಭಿಷೇಕ್, ಕಿಶನ್ ಅಬ್ಬರ: ಕಿವೀಸ್ ಗೆಲುವಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಗುರಿ
T20 WC Final| ಸಂಜು, ಅಭಿಷೇಕ್, ಕಿಶನ್ ಅಬ್ಬರ: ಕಿವೀಸ್ ಗೆಲುವಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಗುರಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:T20 WC Final| ಅಭಿಷೇಕ್–ಸಂಜು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಬ್ಬರ, ಪವರ್‌ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದಾಖಲೆ
T20 WC Final| ಅಭಿಷೇಕ್–ಸಂಜು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಬ್ಬರ, ಪವರ್‌ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದಾಖಲೆ
T20 World CupTeam IndiaNew ZealandSanju Samson

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT