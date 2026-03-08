T20 WC Final: ಭಾರತ ಮೂಲದ ವಿನ್ಯಾಸಕರಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿ

<p><strong>ಅಹಮದಾಬಾದ್: </strong>ಭಾರತ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಫೈನಲ್ 2026ರ ಪಂದ್ಯವು ಇಂದು (ಮಾರ್ಚ್ 08) ಇಲ್ಲಿನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯು ಭಾರತದ ಜೈಪುರ ಮೂಲದ ವಿನ್ಯಾಸಕರು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ. </p><p>ಜೈಪುರ ಮೂಲದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಟ್ರೋಫಿ ವಿನ್ಯಾಸಕರಾದ ಅಮಿತ್ ಪಬುವಾಲ್ ಅವರು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಟ್ರೋಫಿ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಆರಂಭದ ಚೊಚ್ಚಲ ಟ್ರೋಫಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮೂಲದ ಮಿನೇಲ್ ಬ್ರೈಸ್ ಅವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದವಾಗಿತ್ತು.</p>.ಭಾರತ vs ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಮೇಲುಗೈ.<p>2007ರಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯ ಮೊದಲ ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ರೂಪರೇಷೆಯನ್ನು ಮಿನೇಲ್ ಬ್ರೈಸ್ ಅವರು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಪ್ ಆದ ‘ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಕಪ್’ ಎಂಬ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವ ಆಹ್ವಾನ ದೊರೆಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>’ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಟೈಟಾನಿಯಂ ಹಾಗೂ ಗಾಜು ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಟ್ರೋಫಿಯ ಹಲವು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಲೋಹದೊಂದಿಗೆ ಗಾಜನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಟ್ರೋಫಿ ಬೇಗನೆ ಒಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲ ಪರಿಕ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು’ ಎಂದು ಅಮಿತ್ ಪಬುವಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಸಂಯೋಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು. ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಮೂಲ ಟ್ರೋಫಿ ಐಸಿಸಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಇದೆ. ಟ್ರೋಫಿಯ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಟ್ರೋಫಿ ಸುಮಾರು 21 ಇಂಚು ಎತ್ತರ, 6 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕವಿರಲಿದೆ. ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ್ದು. ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಲೇಪನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>