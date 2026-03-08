ಭಾನುವಾರ, 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026
Photos: T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ನೋಡಲು ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ಗೆ ಹರಿದು ಬಂದ ಜನಸಾಗರ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 15:59 IST
Last Updated : 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 15:59 IST
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ 2026ರ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದ್ದು,ಈ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹರಿದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ; ಪಿಟಿಐ

ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಗುಜರಾತ್‌ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದತ್ತ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹರಿದು ಬಂದಿರುವುದು.

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ; ಪಿಟಿಐ

2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು, ತಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಕೇಸರಿ, ಬಿಳಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ; ಪಿಟಿಐ

1.32 ಲಕ್ಷ ಜನರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ, ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾವಿರಾರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹರಿದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ; ಪಿಟಿಐ

ಗುಜರಾತ್‌ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಗಾಯಕಿ ಫಲ್ಗುಣಿ ಪಾಠಕ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಲಾವಿದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು.

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ; ಪಿಟಿಐ

ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಗಾಯಕ ಸುಖ್‌ಬೀರ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಲಾವಿದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು.

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ; ಪಿಟಿಐ

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ನೋಟ ಹೀಗಿತ್ತು.

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ; ಪಿಟಿಐ

ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮಾಜಿ ನಾಯಕರುಗಳಾದ ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿ ಹಾಗೂ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ತಂದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯ್ ಶಾ ಇದ್ದರು.

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ; ಪಿಟಿಐ

ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಹಾಡಲು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಸಹ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುವುದು.

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ; ಪಿಟಿಐ

ಭಾರತ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿರುವುದು. ಜತೆಗೆ ಐಸಿಸಿ ಗಣ್ಯರು ಭಾಗಿಯಾದ್ದರು.

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ; ಪಿಟಿಐ

ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

