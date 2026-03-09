<p><strong>ಅಹಮದಾಬಾದ್:</strong> ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಭಾರತ ತಂಡವು ಚುಟುಕು ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿತು. </p><p>ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ‘ನೀಲಿ ಸಾಗರ‘ದಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮುಗಿಲುಮುಟ್ಟಿತು. ಸೂರ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಭಾರತ ತಂಡವು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಎದುರು 96 ರನ್ಗಳಿಂದ ಜಯಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜಗಳು ರಾರಾಜಿಸಿದವು. 2023ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎದುರು ಭಾರತವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ಸೋಲಿನ ಕಹಿಯನ್ನು ಮರೆಯಲು ಈ ಜಯ ಕಾರಣವಾಯಿತು. </p><p>ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮೂರು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಿತು. ಅವುಗಳೆಂದರೆ– ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಜಯಿಸಿದ್ದು, ಚುಟುಕು ಮಾದರಿ ಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಜಯಿಸಿದ ಮೊದಲ ಆತಿಥೇಯ ತಂಡವೆನಿಸಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ಸಲ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದ ಮೊದಲ ಬಳಗವೆಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದು.</p><p>2007ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಚುಟುಕು ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹೇಂದ್ರಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಬಳಗ ಮತ್ತು 2024ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ–ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಪಡೆಯು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು. </p><p>ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಎದುರಿನ ಫೈನಲ್ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಯಿತು. ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಕಿವೀಸ್ ಬಳಗವು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಆದರೆ ನಾಯಕ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಆತಿಥೇಯ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ (52; 21ಎ, 4X6, 6X3) ಮತ್ತು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (89; 46ಎ, 4X5, 6X8) ತಲೆಕೆಳಗು ಮಾಡಿದರು. </p><p>ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿಯೇ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ದಾಖಲೆಯ 92 ರನ್ ಸೂರೆ ಮಾಡಿದರು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಔಟಾದ ನಂತರ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ (54; 25ಎಸೆತ, 4X4, 6X4) ಅವರು ಸಂಜು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ 105 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವಂ ದುಬೆ ಮಿಂಚಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಂಡವು ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಿತು. 256 ರನ್ಗಳ ಗೆಲುವಿನ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಕಿವೀಸ್ ಬಳಗದ ಪರ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಟಿಮ್ ಸೀಫರ್ಟ್ (52; 26ಎ) ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಯಾಂಟನರ್ (37; 28ಎ) ಅವರಷ್ಟೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ತೋರಿದರು. ಉಳಿದಂತೆ ಭಾರತದ ಬೌಲರ್ಗಳದ್ದೇ ಕಾರುಬಾರು ನಡೆಯಿತು. </p><p>ನಾಯಕ ಯಾದವ್ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಗಳು ಫಲ ನೀಡಿದವು. ‘ಸ್ಥಳೀಯ ಹೀರೊ’ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ (27ಕ್ಕೆ3), ವೇಗಿ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬೂಮ್ರಾ (13ಕ್ಕೆ4) ಅವರ ದಾಳಿಯ ಮುಂದೆ ಕಿವೀಸ್ ತಂಡದ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲುವಿನ ಕನಸು ನುಚ್ಚುನೂರಾಯಿತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>