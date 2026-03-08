T20 WC Final: 2007-2026 ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಆದ ಬದಲಾವಣೆ ಎಷ್ಟು?

<p><strong>ಅಹಮದಾಬಾದ್</strong>: 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ತಂಡ ಕಳೆದ ಬಾರಿಗಿಂತ ಈ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಸುಮಾರು ₹27.48 ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ ಪಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.</p><p>2025ರಲ್ಲಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಐಸಿಸಿಯಿಂದ ₹20.42 ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ರನ್ನರ್ ಆಫ್ ತಂಡ ₹14.65 ಕೋಟಿ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೋತ ತಂಡಗಳಿಗೆ ತಲಾ ₹7.24 ಕೋಟಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ತಂಡಗಳಿಗೆ ತಲಾ ₹2.29 ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನ ಸಿಗಲಿದೆ. </p><p><strong>2007 ಬಹುಮಾನ ಎಷ್ಟಿತ್ತು?</strong> </p><p>ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಮೊದಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಪ್ ಗೆದ್ದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಐಸಿಸಿಯಿಂದ ₹2 ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಈ ಮೊತ್ತ 2026ರ ವೇಳೆಗೆ ಶೇ 150ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ಈವರೆಗೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ ಇಲ್ಲಿದೆ. </strong></p><ul><li><p>2007ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ – ₹2.02 ಕೋಟಿ</p></li><li><p>2009ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ – ₹3.63 ಕೋಟಿ</p></li><li><p>2010ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ – ₹4.57 ಕೋಟಿ</p></li><li><p>2012ರಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ – ₹5.34 ಕೋಟಿ</p></li><li><p>2014ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ – ₹6.71 ಕೋಟಿ</p></li><li><p>2016ರಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ – ₹10.75 ಕೋಟಿ</p></li><li><p>2021ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ – ₹12.00 ಕೋಟಿ</p></li><li><p>2022ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ– ₹13.20 ಕೋಟಿ</p></li><li><p>2024ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ – ₹20.42 ಕೋಟಿ</p></li><li><p>2026ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ – ₹27.48 ಕೋಟಿ</p></li></ul>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>