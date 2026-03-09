ಸೋಮವಾರ, 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket

T–20 World Cup victory| ಇದು ಭಾರತ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವ ಕ್ಷಣ: ಸಿ.ಪಿ.ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 12:41 IST
Last Updated : 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 12:41 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Rajya sabhaT20 World CupIndian Cricket teamT20 cricketT20India squad

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT