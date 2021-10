ದುಬೈ: ಐಸಿಸಿ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ 'ಸೂಪರ್ 12' ಹಂತದ 'ಗ್ರೂಪ್ 1'ರ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ವೆಸ್ಟ್‌ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆರು ವಿಕೆಟ್ ಅಂತರದ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಆದಿಲ್ ರಶೀದ್ (2 ರನ್ನಿಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್) ಸೇರಿದಂತೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಮಿಂಚಿನ ದಾಳಿಗೆ ತತ್ತರಿಸಿದ ವೆಸ್ಟ್‌ಇಂಡೀಸ್ 14.2 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 55 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ತನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 WC: ದ.ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಆಸೀಸ್‌ಗೆ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು

ಬಳಿಕ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 8.2 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಗುರಿ ತಲುಪಿತು. ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ ಔಟಾಗದೆ 24 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ವಿಂಡೀಸ್ ಪರ ಅಕೀಲ್ ಹೊಸೈನ್ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದರು.

An excellent bowling performance helps England get off to a flyer in their #T20WorldCup 2021 campaign 🙌#ENGvWI | https://t.co/bO59jyDrzE pic.twitter.com/5VaR7YL1uZ

— T20 World Cup (@T20WorldCup) October 23, 2021