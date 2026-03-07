ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್: ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಠಡಿ ಬಾಡಿಗೆ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ

<p>ಅಹಮದಾಬಾದ್ (ಪಿಟಿಐ): ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಠಡಿಗಳ ದರದಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 300 ರಿಂದ 400ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಹಿಂದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ದರ್ಜೆಗಳ ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಠಡಿಗಳು ₹5,000 ದಿಂದ 20,000 ವರೆಗೆ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಈಗ ಈ ಮೊತ್ತ ₹15,000 ದಿಂದ ₹50,000 ವರೆಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉದ್ಯಮಿ ಹಾಗೂ ಗುಜರಾತ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್ಸ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನರೇಂದ್ರ ಸೊಮಾನಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪರಿಣಾಮ ಕೊಠಡಿಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಿಂಧು ಭವನ್ ರಸ್ತೆಯ ತಾಜ್ ಸ್ಕೈಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಲಕ್ಸ್ ಕೊಠಡಿ ದರ ಈಗಾಗಲೇ ₹2.01 ಲಕ್ಷ ತಲುಪಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ₹36,000 ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿಯ ದರ. ಇತರೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದರ ₹15,000 ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಆಶ್ರಮ ರಸ್ತೆಯ ಐಟಿಸಿಯ ವೆಲ್ಕಮ್ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ₹6,000–8,000 ಇರುವ ಬಾಡಿಗೆ ದರ ಸುಮಾರು 21,000 ಆಗಿದೆ. ಹಯಾತ್ ರೀಜೆನ್ಸಿ ಹೋಟೆಲ್ನ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತಂಗಲು ಬಯಸುವವರು ₹30,000 ತೆರಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕಿದೆ. ಇತರೆ ದಿನ ಈ ಮೊತ್ತ ₹6,000 ದಿಂದ 8,000 ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಅಹಮದಾಬಾದಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10,000 ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಠಡಿಗಳು ಇವೆ ಎನ್ನುತ್ತವೆ ಮೂಲಗಳು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>