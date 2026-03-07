ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್: ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣದರ ‘ಗಗನಕ್ಕೆ’

<p><strong>ಅಹಮದಾಬಾದ್</strong>: ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಿಂದ ಅಹಮದಾಬಾದಿಗೆ ತೆರಳುವ ವಿಮಾನಗಳ ಪ್ರಯಾಣದರ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಈ ನಗರದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಭಾರತ– ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರೈಲುಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮುಂಬೈ–ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಡುವೆ ಮಾಮೂಲಿ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣದರ ₹3,000 ಇದ್ದರೆ, ಭಾನುವಾರ ₹15,000 ದಿಂದ ₹17,000 ವರೆಗೆ ಏರಿದೆ. ನವದೆಹಲಿ–ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಡುವಣ ಪ್ರಯಾಣದರ ₹14,000 ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು– ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಡುವೆ ಈ ಮೊತ್ತ ₹13,000 ಇದೆ ಎಂದು ಗುಜರಾತ್ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮನೀಶ್ ಶರ್ಮಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಶ್ಚಿಮ ರೈಲ್ವೆಯು ಮುಂಬೈ– ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಡುವಣ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವಿಭಾಗೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ (ಡಿಆರ್ಎಂ) ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಂದ್ರಾ ಟರ್ಮಿನಸ್ನಿಂದ ಈ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳು ಅಹಮದಾಬಾದಿಗೆ ಹೊರಡುತ್ತದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>