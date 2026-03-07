Video | ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್: ವಿಶ್ವ ಕಿರೀಟಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತ–ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಸೆಣಸಾಟ

<p>ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ 19 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ತವರಿನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಫಿ ಜಯಿಸಲು ಯಾವ ತಂಡಕ್ಕೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಸತತ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕಿರೀಟ ತೊಟ್ಟು ಮೆರೆಯಲೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಈಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಲಭಿಸಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 8ರಂದು ಅಹಮದಾಬಾದಿನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳೂ ಒಲಿಯಲಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಿರಿಯ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ, ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಕಣವಿ, ಬಿಸಿಸಿಐ, ಐಪಿಎಲ್ ಅಂಪೈರ್ ಅಭಿಜಿತ್ ಬೆಂಗೇರಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ವರದಿಗಾರ ಗಿರೀಶ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>