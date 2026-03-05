T20 WC: ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ ದಾಖಲೆ ವೇಗದ ಶತಕ; ದ.ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕನಸು ಭಗ್ನ

<p><strong>ಕೋಲ್ಕತ್ತ:</strong> ಐಸಿಸಿ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಮಹತ್ವದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ ದಾಖಲೆ ವೇಗದ ಶತಕ (ಅಜೇಯ 100) ಹಾಗೂ ಟಿಮ್ ಸೀಫರ್ಟ್ ಬಿರುಸಿನ ಅರ್ಧಶತಕದ (58) ಬಲದೊಂದಿಗೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಒಂಬತ್ತು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಅಂತರದ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿತು. </p><p>ಕೋಲ್ಕತ್ತದ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕೆಳ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೊ ಯಾನ್ಸೆನ್ (ಅಜೇಯ 55 ರನ್, 30 ಎಸೆತ) ಸ್ಫೋಟಕ ಅರ್ಧಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ ಎಂಟು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 169 ರನ್ ಪೇರಿಸಿತು. ಈ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕೇವಲ 12.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲೇ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಗುರಿ ತಲುಪಿತು. </p><p><strong>ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಗೆಲುವಿನ ಓಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್...</strong></p><p>ಪ್ರಸ್ತುತ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸತತ ಏಳು ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿತು. ಆದರೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಮೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಗರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಗೆಲುವಿನ ಓಟಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. </p><p>ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 2024ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲೂ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸತತ ಎಂಟು ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು. ಅಂದು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತು ರನ್ನರ್-ಅಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟುಕೊಂಡಿತ್ತು. </p><p>ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ 12 ಗೆಲುವಿನ ದಾಖಲೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ. </p>.T20 World Cup: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಫೈನಲ್ಗೇರಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್.ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್: ವಾಂಖೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ–ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹಣಾಹಣಿ ಇಂದು . <p><strong>ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ ದಾಖಲೆ ವೇಗದ ಶತಕ...</strong></p><p>ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ ಕೇವಲ 33 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಆ ಮೂಲಕ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎನಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ (47 ಎಸೆತ) ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು. </p><p>ಐಸಿಸಿ ಪೂರ್ಣ ಸದಸ್ಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವಣ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಅತಿ ವೇಗದ ಶತಕವಿದು. ಇನ್ನು ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ವೇಗದ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಗೌರವಕ್ಕೂ ಭಾಜನರಾದರು. 2024ರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟೋನಿಯಾದ ಸಾಹಿನ್ ಚೌಹಾಣ್ 27 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. </p>. <p>ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ನಾಕೌಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ ಗಳಿಸಿದ ಹಿರಿಮೆಗೂ ಅಲೆನ್ ಪಾತ್ರರಾದರು. </p><p>ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಾಕೌಟ್ನಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ (19 ಎಸೆತ) ಗಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯು ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ (20 ಎಸೆತ) ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. </p>. <p><strong>ಎಂಟು ಸಿಕ್ಸರ್, 10 ಬೌಂಡರಿ...</strong></p><p>ಅಮೋಘ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಫಿನ್ ಅಲೆನ್, 10 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ ಎಂಟು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು. ಇದು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಟರ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲೆನ್ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 18 ಬೌಂಡರಿಗಳು (ಸಿಕ್ಸರ್ ಹಾಗೂ ಬೌಂಡರಿ ಸೇರಿ) ಸೇರಿದ್ದವು. ಇದು ಕೂಡ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. </p><p><strong>ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್...</strong></p><p>ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 2026ನೇ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಲೆನ್ ಈಗಾಗಲೇ 20 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಶಿಮ್ರಾನ್ ಹೆಟ್ಮೆಯರ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು (2026ರಲ್ಲೇ 19 ಸಿಕ್ಸರ್) ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆವೃತ್ತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಗೂ ಅಲೆನ್ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಶತಕದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 33 ಎಸೆತಗಳ ಪೈಕಿ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರನ್ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದರು. </p><p><strong>ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ಗೆ ಮೊದಲ ಗೆಲುವು...</strong></p><p>ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮೊದಲ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು. ಈ ಹಿಂದಿನ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಸೋಲು ಎದುರಾಗಿತ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>