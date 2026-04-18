ಬೆಂಗಳೂರು: ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೆನಾಡ ತಂಡವು ಐಸಿಸಿಯ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಆರೋಪಕ್ಕಾಗಿ ಕೆನಡಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ದೇಶಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಫಿಫ್ತ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಆರೋಪ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಯಾವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ?

ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾದ ನಾಯಕ ದಿಲ್ಪ್ರೀತ್ ಬಾಜ್ವಾ ಎಸೆದ ಓವರ್ ಕುರಿತು ಅನುಮಾನಗಳಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾ ತಂಡವು 173 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ, ಜಸ್ಕರನ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಿಲಾನ್ ಹೆಯ್ಲಿಗರ್ ಮೊದಲ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 35 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ನಂತರ ಬಂದ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲರ್ ಸಾದ್ ಬಿನ್ ಜಾಫರ್ ಅವರು ಮೇಡನ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಹೇಲಿಗರ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಓವರ್ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಕೇವಲ 5 ರನ್ ನೀಡಿ 1 ವಿಕೆಟ್ ಸಹ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ನಂತರ 5ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಬಾಜ್ವಾ ಬೌಲಿಂಗ್ ಇಳಿದರು. ಬಾಜ್ವಾ ತಮ್ಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋ ಬಾಲ್ ಹಾಗೂ ಎರಡು ವೈಡ್ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 15 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು.

ಖ್ವಾಜಾ ಎಸೆದ ಈ ಒವರ್ ಸೇರಿ, ಕೆನಡಾದ ಮಾಜಿ ಕೋಚ್ ಖುರ್ರಾಮ್ ಚೋಹನ್ ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಐಸಿಸಿ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದೆ. ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೆನಡಾ ಮಂಡಳಿಯ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

2024ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಾಗಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ, ಕೆನಾಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಾಜಿ ಕೋಚ್ ಪುಬುಡು ದಸನಾಯಕೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆನಡಾ ತಂಡದ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಐಸಿಸಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ಐಸಿಸಿಯ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ಘಟಕವು ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.