<p>ಲೀಡ್ಸ್: ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ ಮತ್ತು ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಅವರು ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದರು. ಅವರ ಅಬ್ಬರದ ಆಟದ ನೆರವಿನಿಂದ ಭಾರತ ಮಹಿಳೆಯರ ತಂಡವು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 95 ರನ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು.</p><p>ಸ್ಮೃತಿ (74; 47ಎ, 4X11, 6X1) ಮತ್ತು ಶಫಾಲಿ (55; 38ಎ, 4X10) ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ 115 ರನ್ ಸೇರಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಂಡವು 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 209 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. </p><p>ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಡಚ್ ಪಡೆ 17.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 114 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮುಗಿಸಿತು. ಶ್ರೀಚರಣಿ (19ಕ್ಕೆ 4), ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ (20ಕ್ಕೆ 3) ಮತ್ತು ನಂದನಿ ಶರ್ಮಾ (22ಕ್ಕೆ 2) ಅವರು ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿದರು. ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದು ಸತತ ಎರಡನೇ ಜಯ. ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ‘ಎ’ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿತು.</p><p>ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಇಲ್ಲದ ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನೂ ಕಸುವು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಲಾಭ ಪಡೆದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ರನ್ ಸೂರೆ ಮಾಡಿದರು. ಕೇವಲ 11 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡದಮೊತ್ತ ಶತಕ ಗಡಿ ದಾಟಿತು. ಹೀಥರ್ ಸೀಗರ್ಸ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಶಫಾಲಿ ಅವರು ಔಟಾದರು. ಜೊತೆಯಾಟ ಮುರಿಯಿತು. ನಂತರ ಸ್ಮೃತಿ ಅವರು ಜೆಮಿಮಾ (19ರನ್) ಅವರೊಂದಿಗೂ 47 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಸ್ಮೃತಿ ಮತ್ತು ಜೆಮಿಮಾ ಅವರು ಒಂದು ಎಸೆತದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಔಟಾದರು. </p><p>ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದ್ವಿಶತಕದ ಗಡಿ ದಾಟಿಸುವ ಹೊಣೆಯನ್ನು ರಿಚಾ ಘೋಷ್ (ಔಟಾಗದೇ 20; 8ಎ, 4X1, 6X2) ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದರು.</p><p><strong>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರು: </strong></p><p><strong>ಭಾರತ</strong>: 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5ಕ್ಕೆ209 (ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದಾನ 74, ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ 55, ರಿಚಾ ಘೋಷ್ ಔಟಾಗದೇ 20, ಜೆಮಿಮಾ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ 19, ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ 12, ಕ್ಯಾರಲಿನ್ ಡಿ ಲೇಂಜ್ 32ಕ್ಕೆ2). </p><p><strong>ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್</strong>: 17.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 114 (ಬೆಬೆಟ್ ಡಿ ಲೀಡ್ 28; ನಂದನಿ ಶರ್ಮಾ 22ಕ್ಕೆ 2, ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ 20ಕ್ಕೆ 3, ಶ್ರೀಚರಣಿ 19ಕ್ಕೆ 4).</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>