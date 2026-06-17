ಬುಧವಾರ, 17 ಜೂನ್ 2026
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T20 World Cup: ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತಕ್ಕೆ 95 ರನ್‌ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 17 ಜೂನ್ 2026, 19:03 IST
Last Updated : 17 ಜೂನ್ 2026, 19:03 IST
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CricketSmriti Mandhana

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