IND vs AUS: ರಹಾನೆ ಫಿಫ್ಟಿ, ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುನ್ನಡೆಯತ್ತ ಭಾರತ; ವಿರಾಮಕ್ಕೆ 189/5

ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್: ಆತಿಥೇಯ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಇಲ್ಲಿನ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಡೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದಾಟದ ಚಹಾ ವಿರಾಮದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡವು, ನಾಯಕ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಅಜೇಯ ಅರ್ಧಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ 63.3 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 189 ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ.

ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಗಳಿಸುವುದು ಸುನಿಶ್ಚಿತವೆನಿಸಿದ್ದು, ಇನ್ನು 6 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಬೇಕಿದೆ. ಈಗ ಕ್ರೀಸಿನಲ್ಲಿರುವ ನಾಯಕ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ (53*) ಹಾಗೂ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜ (4*) ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

5️⃣0️⃣

Captain @ajinkyarahane88 notches up a solid half-century, his 23rd in Tests. This is also the first individual fifty in the match.👏🏾#TeamIndia are 180-5 and trail Australia by 15 runs. #AUSvIND pic.twitter.com/v5dSieWnCc

— BCCI (@BCCI) December 27, 2020