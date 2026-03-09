ಸೋಮವಾರ, 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026
Homesportscricket

PHOTOS | ಕಿವೀಸ್‌ ಕಿವಿ ಹಿಂಡಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ; ಆಟಗಾರರ ಸಂಭ್ರಮ ಹೀಗಿತ್ತು...

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 2:40 IST
Last Updated : 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 2:40 IST
ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡದ ಸಂಭ್ರಮ

–ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ

ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಟ್ರೋಫಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು

–ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ

ಅಹಮದಾಬಾದಿನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಜಯಿಸಿದ ಭಾರತ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಸಂಭ್ರಮ

–ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ

ಗೆಲುವಿನ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು

–ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ

ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್

–ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ

ಭಾರತ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದರು

–ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರ ಸಂಭ್ರಮ

ಟ್ರೋಫಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು

–ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ

ಟ್ರೋಫಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್

–ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ

ಟ್ರೋಫಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ

–ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ

ಟ್ರೋಫಿಯೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್

–ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ

ಸುನೀಲ್‌ ಗಾವಸ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಪರಿ

–ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ

ಟ್ರೋಫಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಕುಟುಂಬ

–ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ

ಟ್ರೋಫಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೂಮ್ರಾ ಕುಟುಂಬ

–ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ

ಟ್ರೋಫಿಯೊಂದಿಗೆ ತಿಲಕ್‌ ವರ್ಮಾ ಕುಟುಂಬ

–ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮ

–ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮ

–ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ

ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿದ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು

–ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ

