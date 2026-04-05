<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಐಪಿಎಲ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹ 1.46 ಲಕ್ಷ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.</p><p>ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಡುವಣ ಪಂದ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು (ಭಾನುವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 5) ರಾತ್ರಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p><p>ಪಂದ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದ ಬಿ. ನಾರಾಯಣಪುರದ ನಿವಾಸಿ, ವಂಚನೆಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಹದೇವಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ವಂಚಕ ತಾನು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಸುಮಿತ್ ಬಿಸ್ವಾಲ್ ಎಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಐಪಿಎಲ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಆಹಾರದ ಕೂಪನ್ಗಳನ್ನೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಹಾಗೆಯೇ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯುಪಿಐ ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದ. ಅದರಂತೆ, ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಖಾತೆಯಿಂದಲೂ ಹಣ ಹಾಕಿದ್ದಾಗಿ ಸಂತ್ರಸ್ತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಣದಂತಹ ನಕಲಿ ತಂತ್ರವನ್ನೂ ಬಳಸಿದ್ದ ವಂಚಕ, ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಗೇಟ್ ನಂ.10ರ ಬಳಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದ' ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ₹ 3,700 ದರದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ, ಆಹಾರದ ಕೂಪನ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದ. ಅವನ ಮಾತನನ್ನು ನಂಬಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>₹ 1.46 ಲಕ್ಷ ಪಾವತಿಸಿದರೂ, ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹಣವೂ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>