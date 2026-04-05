RCB vs CSK ಪಂದ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಾಗಿ ₹ 1.46 ಲಕ್ಷ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಟೆಕ್ಕಿ!

ಮಂಜುನಾಥ ಶೆಟ್ಟರ್
Published : 5 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 4:26 IST
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ – ಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

RCB vs CSK ಪಂದ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಾಗಿ ₹ 1.46 ಲಕ್ಷ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಟೆಕ್ಕಿ!

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟೆಕ್ಕಿಯೊಬ್ಬರಿಂದ ವಂಚಕ ₹1.46 ಲಕ್ಷ ಹಣ ದೋಚಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳು
ವಂಚನೆ
ವಂಚಕನು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಕೌಂಟರ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕನೆಂದು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡು ಟಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಫುಡ್ ಕೂಪನ್ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿದ್ದನು.
ಹಣದ ವರ್ಗಾವಣೆ
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯುಪಿಐ ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂತ್ರಸ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಒಟ್ಟು ₹1.46 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಕಲಿ ದೃಢೀಕರಣ ತಂತ್ರ
ಸಂತ್ರಸ್ತನ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಲು ವಂಚಕನು ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ನಕಲಿ ದೃಢೀಕರಣ ತಂತ್ರ ಬಳಸಿ, ವಂಚನೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದ
ಸಿಗದ ಟಿಕೆಟ್
ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗದೆ ಮತ್ತು ವಂಚಕ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಮಹದೇವಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂತ್ರಸ್ತ ಐಟಿ ನೌಕರ
ಬಿ. ನಾರಾಯಣಪುರ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ ಮೋಸ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
₹ 1.46 ಲಕ್ಷ
ವಂಚನೆಗೊಳಗಾದ ಒಟ್ಟು ಹಣ
ಏಪ್ರಿಲ್ 5
ಪಂದ್ಯದ ದಿನಾಂಕ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
ಐಪಿಎಲ್‌ ಮ್ಯಾಚ್ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ 'ವಿಐಪಿ' ಎಂಎಲ್‌ಎಗಳ ಹಿಂಬಾಲಕರ ಕ್ಯೂ!

RCBVirat KohliIPLRoyal Challengers BangaloreIPL 2026

