ತೆಲಂಗಾಣ ಟಿ20 ಲೀಗ್: ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಸಿರಾಜ್ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಬಿಕರಿ

<p>Tilak Varma, Mohammed Siraj get big bids in inaugural TG20 player auction</p><p>ಹೈದರಾಬಾದ್: ತೆಲಂಗಾಣ ಟಿ 20 ಲೀಗ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಸರಣಿಗಾಗಿ ನಡೆದ ಆಟಗಾರ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಉಪನಾಯಕ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವೇಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಕರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಮೇದಕ್ ಫಾಲ್ಕನ್ಸ್ ತಂಡವು ₹33 ಲಕ್ಷ ನೀಡಿ ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಸಿರಾಜ್ ವಾರಂಗಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ಸೇರಿದ್ದು, ₹14 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ. </p><p> ಐದು ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಉಪನಾಯಕರಾಗಿ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಶನಿವಾರ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ಸಿವಿ ಮಿಲಿಂದ್ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಕರಿಯಾದ ಅನ್ಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದು, ಅನ್ವಿತಾ ಖಮ್ಮಮ್ ಏಸಸ್ ಅವರನ್ನು ₹17 ಲಕ್ಷ ನೀಡಿ ಖರೀದಿಸಿದೆ.</p><p>ತೆಲಂಗಾಣ ಟಿ20 ಲೀಗ್ ಜೂನ್ 21 ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, 21 ದಿನಗಳ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟು ತಂಡಗಳು 32 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿವೆ.</p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>