‘ಟೈ ಟೆಸ್ಟ್’ ಅಂಪೈರ್ ವಿಕ್ರಂ ರಾಜು

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಟೈ ಆಗಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. </p>.<p>ಚೆನ್ನೈ (ಆಗ ಮದ್ರಾಸ್)ನ ಚೆಪಾಕ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 1986ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಡುವಣ ಆ ಪಂದ್ಯದ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಾಗಲೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವ ಹೆಸರು ಅಂಪೈರ್, ಕನ್ನಡಿಗ ವಿ. ವಿಕ್ರಂ ರಾಜು ಅವರದ್ದು. </p>.<p>ಆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರೆ ಕೆಲವು ಅಮೋಘ ಆಟಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಂ ರಾಜು ಅವರು ನೀಡಿದ್ದ ಆ ತೀರ್ಪು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿತ್ತು. </p>.<p>ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 5 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 170 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಭಾರತ ತಂಡವು 348 ರನ್ ಗೆಲುವಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿತ್ತು. ಸುನಿಲ್ ಗಾವಸ್ಕರ್ (90 ರನ್) ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ (39) ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಗ್ರೆಗ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ರೇ ಬ್ರೈಟ್ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ನಿಂದಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳೂ ಪತನವಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. </p>.<p>ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ರನ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಮತ್ತು ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು. ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಣಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ರವಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ಇದ್ದರು. ಮ್ಯಾಥ್ಯೂಸ್ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಮಣಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಎಲ್ಬಿಡಬ್ಲ್ಯು ಎಂದು ಅಂಪೈರ್ ವಿಕ್ರಂ ರಾಜು ಔಟ್ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ ಅಂಚು ಸವರಿದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು. ಆದರೆ ವಿಕ್ರಂ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. </p>.<p>ಅವತ್ತು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಅವರು ತಾವು ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಂಪೈರಿಂಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ನೆರವು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಇರದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಂ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಾರಣವಲ್ಲ. </p>.<p>‘ಆ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ರವಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ರನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದಿತ್ತು’ ಎಂದು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ‘ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್’ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿಯೂ ವಿಕ್ರಂ ಹೇಳಿದ್ದರು. </p>.<p>‘ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿ ಅವರದ್ದು ಅಮೋಘ ಸಾಧನೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಪೈರ್ಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಮೃದುಭಾಷಿ, ಸ್ನೇಹಜೀವಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದ್ದರು. ಆಗಿನಿಂದಲೂ ನನ್ನ ಅವರ ಒಡನಾಟ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಾಢವಾಗಿತ್ತು’ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಣಜಿ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ವಿಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. </p>.<p>ಟೈ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ ಹೈದರಾಬಾದಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎದುರಿನ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದೀರ್ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಆಗ ಸ್ಕೋರ್ ಟೈ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಭಾರತ ತಂಡವು ಕೇವಲ 6 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 7 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರತ ವಿಜಯಿ ಎಂದು ದಾಖಲೆಪುಟ ಸೇರಿತು. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಂ ರಾಜು ಅವರು ಸುನಿತ್ ಘೋಷ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿದ್ದರು.</p>.<p><strong>ಕನ್ನಡಿಗ ಅಂಪೈರ್ ಇನ್ನು ನೆನಪು ಮಾತ್ರ </strong></p><p><strong>ಮೈಸೂರು:</strong> ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದ ವಿ.ವಿಕ್ರಂ ರಾಜು(92) ಇಲ್ಲಿನ ಕುವೆಂಪು ನಗರದ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು. ಜ್ವರದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲುಜಾರಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. </p><p>ತಲೆಗೆ ತೀವ್ರ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟರು. 1984ರಿಂದ 1988ರವರೆಗೆ ಎರಡು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಐದು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. 42 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರೆಫರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. </p><p>ವಿಕ್ರಂ ರಾಜು ಅವರು ‘ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್’ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪ್ರಸರಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1962 ರಿಂದ 1995ರವರೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಮೂಲತಃ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಾದ ಅವರು ಐದಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದರು. ಮೊನ್ನೆಯವರೆಗೂ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಇದ್ದ ಅವರು ಸ್ಥಳೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಪತ್ನಿ ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಪುತ್ರ ಚರಣ್ ಹಾಗೂ ಪುತ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೆ ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಿತು. </p>