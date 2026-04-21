MI vs GT: ಸ್ಫೋಟಕ ಶತಕದ ಮೂಲಕ 18 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ

<p><strong>ಅಹಮದಾಬಾದ್:</strong> ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ 30ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 99 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸತತ 4 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತು ನಿರಾಸೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ಮುಂಬೈ ತಂಡವೂ ಗೆಲುವಿನ ಹಳಿಗೆ ಮರಳಿದೆ.</p><p>ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 44 ರನ್ಗಳಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬ್ಯಾಟಿಗ್ ಇಳಿದ ತಿಲಕ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ, ಕೊನೆಯ 6 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದರು. ಪರಿಣಾಮ ಮುಂಬೈ ತಂಡವು 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 199 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಕೇವಲ 45 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 8 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 7 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಿತ ಅಜೇತ 101 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು.</p>.ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಗೆಲುವಿನ ತಿಲಕ.ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್: ಆರನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಭಿಯಾನ.<p>ಮೊದಲ 22 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 19 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದ ವರ್ಮಾ ನಂತರದ 23 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 82 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಆ ಮೂಲಕ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಸ್ಫೋಟಕ ಶತಕದ ಮೂಲಕ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಹೌದು, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ 2008ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಸನತ್ ಜಯಸೂರ್ಯ ಅವರು 45 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು. ಅದು, ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಪರ ದಾಖಲಾದ ಅತೀ ವೇಗದ ಶತಕವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ 18 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. </p>