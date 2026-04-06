ನನ್ನ ಆಟಕ್ಕೆ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವೇ ಕಾರಣ: RCB ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಹೊಗಳಿದ ಡೇವಿಡ್

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 25 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 70 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪಂದ್ಯದ ಗತಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿದ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್, ಸಿಎಸ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧದ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರು ನೀಡಿದ ಸಲಹೆಗಳೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ನಾನು ನನ್ನ ಆಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತೀ ಎಸೆತವನ್ನೂ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಸಂತೋಷ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಐಪಿಎಲ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಇಲ್ಲಿನ ಪಿಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅಮೂಲ್ಯ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಅದ್ಭುತ ಫಿನಿಷರ್. ನಾನು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲೇ ಅವರು ವೇಗದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಕೂಡ ಕೇವಲ 19 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 48 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಒಂದುವೇಳೆ ನಾನು ಔಟ್ ಆದರೂ ನಂತರ ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ರೊಮಾರಿಯೊ ಶೆಫರ್ಡ್ ಇರುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿತು, ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಯಿತು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>