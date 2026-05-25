ಸಿಡ್ನಿ: ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ಪತಿ ವಾಗ್ವಾದದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಖತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂದನಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಜೆಸಿಕಾ ಅವರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

ಹೋದ ಶುಕ್ರವಾರ ಹೈದರಾಬಾದಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ತಂಡ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವನ್ನು 55 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತ್ತು. ಆ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಭಾರತದ ತಾರಾ ವರ್ಚಸ್ಸಿನ ಆಟಗಾರನ ಜೊತೆ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ವಾಕ್ಸಮರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು.

ಪಂದ್ಯಾನಂತರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಹಸ್ತಲಾಘವದ ವೇಳೆ ಹೆಡ್ ಕೈಚಾಚಿದರೂ, ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರತ್ತ ನೋಡದೇ ಮುಂದೆಹೋಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇತರ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಹಸ್ತಲಾಘವ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಹೆಡ್ ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಾಂ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂದನೆಯ ಸುರಿಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜೆಸಿಕಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ನಮಗೆ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧವೂ ನಿಂದನಾತ್ಮಕ ಬರಹಗಳ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು 'ಅಡಿಲೇಡ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸರ್'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊಹ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಲಾಘವ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ಭಾರತ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಆರಂಭ ಆಟಗಾರ ವಾಸಿಂ ಜಾಫರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆದದ್ದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಮರೆತುಬಿಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅವರ ಕೈಕುಲುಕಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕಿತ್ತು' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಆಟದ ರಾಯಭಾರಿ. ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಆಟಗಾರನಿಂದ ಹೀಗಾಗಬಾರದಿತ್ತು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.