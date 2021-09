6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿ ಯುವಿ ಕರೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಜಸ್ಕರನ್

ಮಸ್ಕತ್ (ಒಮಾನ್): ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಓವರ್‌ವೊಂದರ ಎಲ್ಲ ಆರು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಜಸ್ಕರನ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ದಿಗ್ಗಜ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಂದ ಕರೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪಪುವಾ ನ್ಯೂ ಗಿನಿ ವಿರುದ್ಧ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತತ ಆರು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿರುವ ಜಸ್ಕರನ್, ನೂತನ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಓವರ್‌ವೊಂದರ ಎಲ್ಲ ಆರು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಎನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜಸ್ಕರನ್ ಅವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡಾ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕರೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

6️⃣6️⃣6️⃣6️⃣6️⃣6️⃣

Jaskaran Malhotra joins an elite club among the likes of #YuvrajSingh and #Gibbs following this mammoth display with the bat! 🔥

Watch full highlights from #BilateralSeries on #FanCode 👉 https://t.co/NhBMDC1MiN@usacricket @Cricket_PNG pic.twitter.com/7tQLgYdFbD

