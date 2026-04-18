RCBಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಶುಭಕೋರಿದ 8 ಬಾರಿಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ವಿಜೇತ ಅಥ್ಲೆಟ್

ಬೆಂಗಳೂರು: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತಂಡಗಳ ಪೈಕಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಕೂಡ ಒಂದು. ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತಿನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಿಂದಲೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿರುವ ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಅಥ್ಲೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜ ಉಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಮನಸೋತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು (ಏಪ್ರಿಲ್ 18) ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ 8 ಬಾರಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದಿರುವ ಉಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಅವರು ಆರ್ಸಿಬಿ ಜರ್ಸಿ ಧರಿಸಿರುವ ಫೋಟೊವನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, 'ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಅವರು, ಈ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಪುಮಾ ನನಗೆ ಕಳಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕಾಯಿತು'. ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭವಾಗಲಿ' ಎಂದು ಬರೆದು ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ಟೂರ್ನಿಯ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವಾಗಿರುವ ಆರ್ಸಿಬಿ ಆಡಿರುವ 5 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 4 ಗೆಲುವು 1 ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇಂದು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದರೆ, ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಲಿದೆ.

ಉಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಅವರು ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ 2021ರಲ್ಲಿಯೂ ಜೆರ್ಸಿ ಧರಿಸಿ ಶುಭಕೋರಿದ್ದರು.