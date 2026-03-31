IPL: 15ನೇ ಹರೆಯದಲ್ಲಿ 15 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ; ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 'ವೈಭವ'

ಗುವಾಹಟಿ: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ವಿಕೆಟ್ ಅಂತರದ ಜಯ ಗಳಿಸಿರುವ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಬೌಲರ್ಗಳ ಸಾಂಘಿಕ ದಾಳಿಗೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದ ಚೆನ್ನೈ 19.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 127 ರನ್ಗಳಿಗೆ ತನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಈ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ರಾಜಸ್ಥಾನ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಿರುಸಿನ ಅರ್ಧಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ ಕೇವಲ 12.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಗುರಿ ತಲುಪಿತು.

15 ಹರೆಯದಲ್ಲಿ 15 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ...

15ರ ಹರೆಯದ ಯುವ ಎಡಗೈ ಸ್ಫೋಟಕ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೇವಲ 15 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು.

ಇದು ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕದ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ತಂಡದ ಸಹ ಆಟಗಾರ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ (13 ಎಸೆತ) ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

2023ರಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಜೈಸ್ವಾಲ್ 13 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು.

ಹಾಗೆಯೇ ಯಶಸ್ವಿ ಬಳಿಕ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಪರ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬ ತಮ್ಮದೇ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ವೈಭವ್ ಉತ್ತಮಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ವೈಭವ್ 17 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.

ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿ:

13 ಎಸೆತ: ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್

14 ಎಸೆತ: ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್, ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮಿನ್ಸ್, ರೊಮರಿಯೊ ಶೆಫರ್ಡ್

15 ಎಸೆತ: ಯೂಸುಫ್ ಪಠಾಣ್, ಸುನಿಲ್ ನಾರಾಯಣ್, ನಿಕೋಲಸ್ ಪೂರನ್, ಜೇಕ್ ಫ್ರೆಸರ್ ಮೆಕ್ಗುರ್ಕ್ (ಎರಡು ಸಲ), ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ

ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೇವಲ 35 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ವೆಸ್ಟ್ಇಂಡೀಸ್ನ ದಿಗ್ಗಜ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಬಳಿಕ (30 ಎಸೆತ) ಐಪಿಎಲ್ನ ಎರಡನೇ ವೇಗದ ಶತಕದ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎನಿಸಿದ್ದರು.

ಸಿಎಸ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ 16ನೇ ಗೆಲುವು.

ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜಸ್ಥಾನ 16ನೇ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ (21 ಗೆಲುವು) ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಹ 16 ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

47 ಎಸೆತಗಳು ಇರುವಂತೆಯೇ ಗೆಲುವು...

ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡವು 12.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 47 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆಯೇ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ (ಬಾಲ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ) ಗೆಲುವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಪಾಲಿಗಿದು ಎರಡನೇ ಹೀನಾಯ ಸೋಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಜು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ವೈಫಲ್ಯ...

ಚೆನ್ನೈ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿದ್ದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ವೈಫಲ್ಯ (6) ಅನುಭವಿಸಿದರು. ನಾಯಕ ಋತುರಾಜ್ ಗಾಯಕವಾಡ್ ಸಹ (6) ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟ್ ಆದರು. ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಶಾರ್ಟ್ (2), ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ (17) ಹಾಗೂ ಶಿವಂ ದುಬೆ (6) ಸಹ ವೈಫಲ್ಯ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೇಮಿ ಓವರ್ಟನ