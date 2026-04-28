Video: ಸೆಲ್ಫಿ ಬೇಕೇ ಹಣ ಕೊಡಿ: ಬಾಲಕರ ಬಳಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಸಂಗ

ಐಪಿಎಲ್ನ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಬಾಲಕರ ಬಳಿ ₹100 ಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದ ತಮಾಷೆ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><strong>ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?</strong></p><p>ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಇಬ್ಬರು ಬಾಲಕರು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಳಿ ಸೆಲ್ಫಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳುತಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ವೈಭವ್ ನಾನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಸೆಲ್ಫಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ಒಂದು ಸೆಲ್ಪಿಗೆ ₹100 ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನೀವಿಬ್ಬರು ತಲಾ ₹100 ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಂದು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇದಾದ ಕೆಲ ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಬಳಿಕ ಬಾಲಕರು ₹200 ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಬೇಕು ಎಂದು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಡುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಆ ಕೂಡಲೇ ವೈಭವ್ 'ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದೆ ಸಹೋದರ' ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ತನಗಿಂತ ಕೆಲ ವರ್ಷವಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಬಳಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.</p><p>ಈ ವಿಡಿಯೊ ನೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಹಾಸ್ಯಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.