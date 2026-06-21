ಭಾನುವಾರ, 21 ಜೂನ್ 2026
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ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಇನ್‌ಸ್ಟಾ ಸ್ಟೋರಿ: ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 21 ಜೂನ್ 2026, 7:22 IST
Last Updated : 21 ಜೂನ್ 2026, 7:22 IST
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ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿ

ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿ

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