<p><strong>ದಂಬುಲ್ಲಾ:</strong> ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ, ಆಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ತ್ರಿಕೋನ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 94 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು. </p><p>ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎ ವಿರುದ್ಧದ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎ ತಂಡವು ಸೂಪರ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ವೈಭವ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆಟಗಾರರ ನಡುವೆ ಮಾತಿ ಚಕಮಕಿ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ‘ಇದು ಐಪಿಎಲ್ ಅಲ್ಲ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗು ಎಂದು ಯುವ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಲಂಕಾ ಆಟಗಾರರು ಕಾಲೆಳೆದಿದ್ದರು. </p>.<p>ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ತಂಡವು ಸೂಪರ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಫೈನಲ್ ಕಾಳಗ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂದನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಚಿತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ‘100’ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಇರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದಂಗಲ್ ಸಿನಿಮಾದ ‘ದಂಗಲ್ ದಂಗಲ್’ ಹಾಡು ಇರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.</p><p>ಅವರ ಸ್ಟೋರಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಶತಕ ಸಿಡಿಸಲು ಸಿದ್ದನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಅವರು 6 ರನ್ಗಳಿಂದ ಶತಕ ವಂಚಿತರಾದರು. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಆಡಿದ 4 ಇನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಕ್ರಮವಾಗಿ 14, 44, 21 ಮತ್ತು 38 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>