ಭಾನುವಾರ, 26 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket

ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡ ವೈಭವ್: ಹೇಳಿ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ ‘ಹಿಂಗೆ’ಗೆ ಅಟ್ಟಾಡಿಸಿದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 26 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 5:30 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ – ಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸೋಲಿನ ನಡುವೆಯೂ ಅಬ್ಬರದ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ, ಬೌಲರ್ ಪ್ರಫುಲ್ ಹಿಂಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳು
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅಬ್ಬರದ ಶತಕ
ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 36 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅತೀ ವೇಗದ ಶತಕದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಹಳೆಯ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ತಿರುಗೇಟು
ಏಪ್ರಿಲ್ 13ರಂದು ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಫುಲ್ ಹಿಂಗೆ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ, ವೈಭವ್ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಓವರ್‌ನಾದ್ಯಂತ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಫುಲ್ ಹಿಂಗೆ ಸವಾಲಿಗೆ ಉತ್ತರ
ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೌನ್ಸರ್ ಮೂಲಕ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಬೀಗಿದ್ದ ಬೌಲರ್ ಪ್ರಫುಲ್ ಹಿಂಗೆಗೆ, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಉಂಟುಮಾಡಿದರು.
ತಂಡದ ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶ
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರೂ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
36
ಶತಕ ಪೂರೈಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಎಸೆತಗಳು
ಏಪ್ರಿಲ್ 25
ಎಸ್‌ಆರ್‌ಎಚ್ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯದ ದಿನಾಂಕ
103
ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಗಳಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ರನ್
37
ಅವರು ಎದುರಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಎಸೆತಗಳು
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
Sunrisers HyderabadRajasthan RoyalsVaibhav SuryavanshiIPL 2026
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT