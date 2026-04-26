ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡ ವೈಭವ್: ಹೇಳಿ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ ‘ಹಿಂಗೆ’ಗೆ ಅಟ್ಟಾಡಿಸಿದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ

<p><strong>ಜೈಪುರ: </strong>ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ 36ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅಬ್ಬರದ ಶತಕದ ಮೂಲಕ ಹಲವು ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 35 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎರಡನೇ ವೇಗದ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ, ಶನಿವಾರದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 36 ಎಸೆತಗಳಿಗೆ ಶತಕ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಮೂರನೇ ಅತೀ ವೇಗದ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಇದ್ದು, ಅವರು 30 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸದ್ಯ, ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಕೇವಲ 15 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಯುವ ಬೌಲರ್ ಪ್ರಫುಲ್ ಹಿಂಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಇದೇ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ 13ರಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ವೇಗಿ ಪ್ರಫುಲ್ ಹಿಂಗೆ ಅವರು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೆ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. </p><p>ಅಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಫುಲ್ ಹಿಂಗೆ ‘ನಾನು, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯನ್ನು ಬೌನ್ಸರ್ ಹಾಕಿ ಅವನನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ಬೀಗಿದ್ದರು. ಅಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಫುಲ್ ಹಿಂಗೆ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. </p><p><strong>ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲೇ ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಸಿಕ್ಸರ್</strong></p><p>ಬೌನ್ಸರ್ ಹಾಕಿ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಬೀಗಿದ್ದ ಪ್ರಫುಲ್ ಹಿಂಗೆ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ನಾಲ್ಕೂ ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಅಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಶನಿವಾರದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಪ್ರಫುಲ್ ಹಿಂಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 13ರಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ನಿನ್ನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 37 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 103 ರನ್ ಬಾರಿಸಿ ಎಸ್ಆರ್ಎಚ್ ವಿರುದ್ಧ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಸ್ಫೋಟಕ ಶತಕದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿತು.</p>