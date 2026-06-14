ವೈಭವ್ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಎಷ್ಟು ಓವರ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು? ಕೊಚ್ ಕೊಟ್ರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಬುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ, ಭಾರತ ಎ ಹಾಗೂ ಮುಂಬರುವ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಭಾರತ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕುರಿತು ಬಾಲ್ಯದ ಕೋಚ್ ಮನೀಶ್ ಓಜಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿರುವುದರ ಹಿಂದೆ ಅಪಾರವಾದ ಶ್ರಮ ಇದೆ ಎಂದು ಬಾಲ್ಯದ ಕೋಚ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೈಭವ್ ತನ್ನ 10ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 7ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ 100 ಓವರ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ 237ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 776 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವೈಭವ್, ಮುಂಬರುವ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹಾಗೂ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಸರಣಿಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ 8ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿರುವ ಓಜಾ ಅವರು ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಅವರ ಪೋಷಕರಾದ ಸಂಜೀವ್ ಮತ್ತು ಆರತಿ ಅವರ ತ್ಯಾಗದ ಕುರಿತು ಪಿಟಿಐ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಐದನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಟೆನಿಸ್ ಬಾಲ್ನಿಂದ ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ ಆಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಎಷ್ಟು ಓವರ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಓಜಾ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>‘ಅವನು ಎಷ್ಟು ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾನೆಂದು ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆತ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ಸತ್ಯ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸುಮಾರು 200ರಿಂದ 300 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ನಾನೊಬ್ಬನೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ದಣಿದಾಗ ಇತರ ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಿದ್ದರು.</p><p>‘ಅವರು ದಣಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಬೌಲರ್ಗಳು ಅವರಿಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರು ದಣಿವಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದಾಗಿಯೂ ಸಮಯ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ 2-3 ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ನೆಟ್ ಸೆಷನ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಎಸೆತಗಳು, ಥ್ರೋ ಡೌನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಯಂತ್ರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:30 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು’ ಎಂದು ಓಜಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>