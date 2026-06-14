ಭಾನುವಾರ, 14 ಜೂನ್ 2026
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ವೈಭವ್ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಎಷ್ಟು ಓವರ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು? ಕೊಚ್ ಕೊಟ್ರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 14 ಜೂನ್ 2026, 11:34 IST
Last Updated : 14 ಜೂನ್ 2026, 11:34 IST
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Team IndiaPractice matchBCIC.Vaibhav SuryavanshiIPL 2026

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