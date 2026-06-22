ಆಟ–ಅಖಾಡ: ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ವೈಭವಕ್ಕೆ ಸಮಚಿತ್ತದ ಜೊತೆಯಾಟವಿರಲಿ...

<p><strong>‘ಒಬ್ಬ ಬಿಹಾರಿ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೂ ಭಾರಿ..’</strong> 22 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಾರೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆಗ ಅವರ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಬಿಹಾರದ ಆ ಹದಿಹರೆಯದ ಹುಡುಗ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮುಗುಳ್ನಕ್ಕಿದ್ದ. ಗುಳಿ ಕೆನ್ನೆ ಮತ್ತು ಕಂಗಳು ಫಳಫಳನೆ ಹೊಳೆದಿದ್ದವು. </p><p>ಭಾನುವಾರ ದಂಬುಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಹಾರಿ ಬಾಲಕ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎ ತಂಡದ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ‘ಭಾರಿ’ ಆಗಿಬಿಟ್ಟರು. ಕೇವಲ 11 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 50 ರನ್ ಸೂರೆ ಮಾಡಿದ ಅವರ ಪ್ರತಾಪಕ್ಕೆ ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್ಗಳು ದಂಗಾಗಿ ಹೋದರು. ಒಟ್ಟು 29 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 94 ರನ್ ಪೇರಿಸಿದ ವೈಭವ್ ಔಟಾದಾಗ ಆತಿಥೇಯ ತಂಡದ ಬೌಲರ್ಗಳು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟರು. </p><p>ಇದೇ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಆಗ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಸೋತಿತ್ತು. ಆಗ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಆಟಗಾರರು ವೈಭವ್ ಅವರನ್ನು, ‘ಇದು ಐಪಿಎಲ್ ಅಲ್ಲ. ಮನೆಗ್ ಹೋಗು ..’ ಎಂದು ಕಿಚಾಯಿಸಿದ್ದರು. ವೈಭವ್ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿಯ ಕಾವೇರಿತ್ತು. ಮೈಮೇಲೆ ಏರಿ ಬಂದಿದ್ದ ಲಂಕಾ ಆಟಗಾರನನ್ನು ವೈಭವ್ ಹಿಂದೆ ತಳ್ಳಿದ್ದ ವಿಡಿಯೊ ತುಣುಕು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ದು, ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿದ್ದವು. ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪರಿಣತರು ವೈಭವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿ ಎಂದು ಬೆನ್ನುತಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಹಿರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಪ್ರತಿಭೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯಮವನ್ನೂ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಪಾಯವಾಗಬಹುದು ಎಂದೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. </p>.<p><strong>ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ; ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ನೆನಪಾಗದೇ ಇರುತ್ತಾರೆಯೇ?</strong></p><p>ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನೆಲದಲ್ಲಿ 16ರ ಹರೆಯದ ಸಚಿನ್ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯ ಖ್ಯಾತನಾಮ ಆಟಗಾರರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ‘ಯೇ ತೋ ಬಚ್ಛಾ ಹೈ..’ ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದರು. ಬೌಲರ್ಗಳು ಬೆಂಕಿಯುಂಡೆಗಳನ್ನೇ ಎಸೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸಚಿನ್ ಕಮಕ್ ಕಿಮಕ್ ಅನ್ನದೇ ತಮ್ಮ ಆಟದ ಮೂಲಕವೇ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವತ್ತು ತಾವೂ ತೋಳೇರಿಸಿ ಜಗಳಕ್ಕೆ ನಿಂತು, ಆಟದ ಮೇಲಿನ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇನಾದರೂ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ಸಚಿನ್ ಹೀಗಿರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವೋ ಏನೋ? ಅವತ್ತು ಕಟಕಿಯಾಡಿದ ಪಾಕ್ ಆಟಗಾರರೂ ಇವತ್ತಿಗೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಅವರನ್ನು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂದು ಹೊಗಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. </p><p>ವೈಭವ್ ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಚಿನ್, ಸೆಹ್ವಾಗ್, ವಿರಾಟ್ ಮತ್ತಿತರ ದಿಗ್ಗಜ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಘಟಾನುಘಟಿ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ ಖ್ಯಾತಿಯೂ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಈ 15ರ ಪೋರ. ಆದರೆ ಸಚಿನ್ ಅವರಂತಹ ಸಂಯಮ, ವಿರಾಟ್ ಅವಂತಹ ಎದೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಧೋನಿಯವರಂತೆ ಸಮಚಿತ್ತವನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಹದಿಹರೆಯದ ಝೋಷ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುವುದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದುಬಾರಿಯೂ ಆಗಬಹುದು.</p>.‘IPL ಅಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಹೋಗು’ ಎಂದವರ ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ವೈಭವ್.ವಿಡಿಯೊ: ಕಿಚಾಯಿಸಿದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ–ಎ ಆಟಗಾರನ ಮೇಲೆಗರಿದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ.<p>ಆಟದಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತುವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ಐಪಿಎಲ್ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ದಿಗ್ಗಜ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರಿಂದ ವೈಭವ್ ಕಲಿಯಲೇಬೇಕಾದ ಗುಣ ಇದು. ಆ ಕಾಲದ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಅಣಕಿಸಿದವರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಆಟಗಾರರೂ ಅವರಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕವೇ ಉತ್ತರಿಸಿದ ದ್ರಾವಿಡ್ ‘ಗೋಡೆ’ಯಾಗಿ ನಿಂತವರು. </p><p>ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಹಣ ಬರತೊಡಗಿದಾಗ ಮನುಷ್ಯದ ಸ್ವಭಾವ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು. ವಿನೋದ್ ಕಾಂಬ್ಳಿ, ಪೃಥ್ವಿಶಾ, ಎಸ್. ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಅವರಂತಹ ಜ್ವಲಂತ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಮುಂದೆಯೇ ಇವೆ. ಕಾಂಬ್ಳಿ ಅವರು ಸಚಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಲೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಜೊತೆಯಾಟದ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡು ದ್ವಿಶತಕ ಹೊಡೆದವರು. ಅಲ್ಪ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಘಟಾನುಘಟಿ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಂಹಸ್ವಪ್ನರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಂತರ ಅವರು ಹಿಡಿದ ಹಾದಿ ಈಗ ಅವರು ಇರುವ ಸ್ಥಾನಗಳು ಜಗಜ್ಜಾಹೀರು. </p>.ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತಪ್ಪು: ಸ್ಫೋಟಕ ಆರಂಭದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಎಡವಿದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ.ವೈಭವ್ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಎಷ್ಟು ಓವರ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು? ಕೊಚ್ ಕೊಟ್ರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ.<p>ಪೃಥ್ವಿಶಾ ಕತೆ ವಿಭಿನ್ನವೇನಲ್ಲ. 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದವರು. ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಪಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಶತಕ ಹೊಡೆದವರು. ಅವರ ಅಪ್ಪ ಮಾಡಿದ ತ್ಯಾಗಗಳಿಂದಾಗಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದವರು ಪೃಥ್ವಿ. ಆದರೆ; ಯಶಸ್ಸಿನ ಅಮಲು ತಲೆಗೇರಿತು, ಸ್ಥಾನ–ಮಾನ ಮಣ್ಣುಪಾಲಾದವು. ಅವರೊಂದಿಗೇ ಯುವ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡಿದ್ದ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಗಳ ನಾಯಕ. ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೈಭವ್ ಅವರನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಹೊಣೆ ಅವರ ಪಾಲಕರು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವವರದ್ದು. </p><p>ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರ ದೊಡ್ಡವನೂ ಅಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕವನೂ ಅಲ್ಲ. ಯಾರು ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಬಹುದು ಅಥವಾ ವೈಫಲ್ಯದ ಪ್ರಪಾತಕ್ಕೂ ಉರುಳಬಲ್ಲರು. ಆಟ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂದಲೆಳೆಯಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿಯಾದರೂ ತಂಡದಿಂದ ಸ್ಥಾನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಬರುವುದು ಅಷ್ಟೇನೂ ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ; ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಹತ್ತಾರು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಸಾಲು ಇದೆ. ಅಂತಹ ಕಠಿಣ ಪೈಪೋಟಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯ ‘ಒಳಸುಳಿ’ಗಳನ್ನೂ ಪಾರು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಗತ್ಯ. </p>.ಅದೊಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು RCB ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದೆ ಎಂದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ.ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್, ಸರಣಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಸೇರಿ ‘ಭಲೇ ಬಾಲಕ’ ವೈಭವ್ ಗೆದ್ದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿವು.<p>ವೈಭವ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಟದಲ್ಲಿ ‘ನರ್ವಸ್ ನೈಂಟಿ’ಗಳನ್ನು ಶತಕವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಕಲೆ ಹಾಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂಯಮವನ್ನೂ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯಬೇಕಿದೆ. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಅಣ್ಣ ಅಜಿತ್ ಇದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ವೈಭವ್ ಅವರಿಗೆ ತಂದೆ ಸಂಜಯ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಾಡಿದ ತ್ಯಾಗ, ಪರಿಶ್ರಮಗಳು ಇವೆ. </p><p> ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಸದಾ ವಿವಾದ, ಹಗರಣ ಮತ್ತು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಂದಲೇ ಸುದ್ದಿಯಾದ ರಾಜ್ಯ ಇದು. ಆದರೂ ಇಂತಹ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಸಂಜಯ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗಗಳಿಂದ ವೈಭವ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ ವೈಭವ್ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದವರೂ ಸಂಜಯ್ ಅವರೇ. ಎಸೆತದ ವೇಗ, ಓಘವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ವೈಭವ್ ಅವರ ಚುರುಕಿನ ದೃಷ್ಟಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೈಗಳು, ಬ್ಯಾಟ್ ಗ್ರಿಪ್ ಎಲ್ಲವೂ ವಿಶೇಷವೇ ಆಗಿದ್ದವು. ಸಂಜೀವ್ ತಡ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸಮಸ್ತಿಪುರದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೋಚ್ ಬ್ರಜೇಶ್ ಝಾ ಅವರ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದರು. ಅದರ ನಂತರ ಪಾಟ್ನಾದ ಮನೀಷ್ ಝಾ ಅವರ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಅದು ವೈಭವ್ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು.</p><p>‘ಮುದ್ದುಮುದ್ದಾಗಿದ್ದ ವೈಭವ್ ಅವರಿಗೆ ಆಟವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಆಹಾರ, ವಿಹಾರಗಳ ತರಬೇತಿ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮಟನ್ ಖಾದ್ಯ, ಪಿಜ್ಜಾ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರೊಟೀನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತಿತರ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಮನೀಷ್ ಝಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.ದೇವರೇ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ AI ಚಿಪ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ .ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡ ವೈಭವ್: ಹೇಳಿ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ ‘ಹಿಂಗೆ’ಗೆ ಅಟ್ಟಾಡಿಸಿದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ.<p>ವೈಭವ್ 10ನೇ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತರಬೇತಿಯ ಖರ್ಚು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ತಂದೆಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹಿಂದೆಮುಂದೆ ಯೋಚಿಸದೇ ಮಾರಿಬಿಟ್ಟರು. ಅದರಿಂದ ಬಂದ ದುಡ್ಡನ್ನು ಮಗನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಲಿಕೆಗೆ ಹಾಕಿದರು.</p><p>ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಂಜೀವ್ ಬಡತನದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ಮಗ ಈಡೇರಿಸುವ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದರು.ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಲಹಿದರು.</p><p>ಅಪ್ಪನ ಶ್ರಮ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಲು ಮಗ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. 13 ವರ್ಷವಾದಾಗಲೇ ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯ ತಂಡ, 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದರು. ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ದಾರರೂ ಮನಸೋತರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ; ಕಳೆದ ಐಪಿಎಲ್ ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ಗಜ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರನ್ನೂ ಸೆಳೆದ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಒಲಿಯಿತು. ₹ 30 ಲಕ್ಷ ಮೂಲಬೆಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ವೈಭವ್ ಅವರನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡವು ₹ 1.1 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿಸಿತು. ನಂತರದ್ದು ಇತಿಹಾಸ.</p><p>ಇದೀಗ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಲಿರುವ ಭಾರತ ಸೀನಿಯರ್ ತಂಡಕ್ಕೂ ವೈಭವ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಿಜವಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಯಾಣ ಈಗ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದು ತಂತಿಯ ಮೇಲಿನ ನಡಿಗೆಯಷ್ಟೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>