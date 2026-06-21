ಭಾನುವಾರ, 21 ಜೂನ್ 2026
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ಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ವೈಭವ್ ಸೇಡಿನ ಆಟ: 11 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲೇ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಾಧನೆ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 21 ಜೂನ್ 2026, 5:29 IST
Last Updated : 21 ಜೂನ್ 2026, 5:29 IST
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ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ವಿಡಿಯೊ: ಕಿಚಾಯಿಸಿದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ–ಎ ಆಟಗಾರನ ಮೇಲೆಗರಿದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ
ವಿಡಿಯೊ: ಕಿಚಾಯಿಸಿದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ–ಎ ಆಟಗಾರನ ಮೇಲೆಗರಿದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ
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