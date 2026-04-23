IPL 2026: ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರರಿಂದಲೂ ಮಾಡಲಾಗದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ

<p><strong>ಲಖನೌ:</strong> ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ಲೀಗ್ನ 32 ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 40 ರನ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಮಾಡದ ದಾಖಲೆಯೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಆವೃತಿ ಆರಂಭವಾದಗಿನಿಂದಲೂ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಒಂದೆರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ, ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆವೃತಿಯಲ್ಲಿ 254 ರನ್ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯದ ನಡುವೆಯೂ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ 500 ರನ್ ಪೂರೈಸಿದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷದ ಆಟಗಾರನೊಬ್ಬ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಈ ಮೂಲಕ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ 500 ರನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಮೊದಲು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 500 ರನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಅವರು 19 ವರ್ಷ 195 ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಕೂಡ 19 ವರ್ಷ 195 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 500 ರನ್ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ 19 ವರ್ಷ 220 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 500 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ವೈಭವ್ 15 ವರ್ಷ 26 ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಈ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 227 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 500 ರನ್ಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಪೂರೈಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ 260 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 500 ರನ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. 3 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ ಇದ್ದು, ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 500 ರನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು 278 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>