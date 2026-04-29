ನವದೆಹಲಿ: ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಐ ಚಿಪ್ ಇದೆ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಜ್ಞ ನೌಮಾನ್ ನಿಯಾಝ್ ಹೇಳಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ವೈಭವ್, 'ದೇವರು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ದೇವರು ಮೇಲಿನಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ..ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬ್ಯಾಟಲ್ಲಿ AI ಚಿಪ್! ಪಾಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂಡಿತನ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ.ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ವೈಭವ್ ಬಳಿ ಬ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಐ ಚಿಪ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ವೈಭವ್, 'ನನ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಚಿಪ್ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ನೌಮಾನ್ ನಿಯಾಝ್, 'ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚಿಸಿ. ಈ ಹುಡುಗ ಯಾರು? ಅವನ ಬ್ಯಾಟ್ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. WADA ಡೋಪ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಂತೆ, ಅವನನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ. ಅವನು ಬಹುಶಃ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಐ ಚಿಪ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಬಳಿ ತಂತ್ರವಿರುವಷ್ಟು ಪವರ್ಗೇಮ್ ಇಲ್ಲ. ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ಚಲನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆತ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಬಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವ ವೈಭವ್, ಆಡಿರುವ 9 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 400 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಈ ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.