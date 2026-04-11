IPL 2026: ಅರ್ಧಶತಕದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ

<p><strong>ಗುವಾಹಟಿ:</strong> ಐಪಿಎಲ್ ಲೀಗ್ನ 16 ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ವಿರುದ್ದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆಯೊಂದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತವನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು. ಪವರ್- ಪ್ಲೇ ಮುಗಿಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟೀದಾರ್ ಅವರ ಸಂಯಮದ ಆಟದಿಂದ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವು 20 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 201 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು.</p><p>ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತಮ್ಮ ಅಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಎಂದಿನಂತೆಯೇ ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. 15 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕವನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಮೂಲಕ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಸಿಡಿಸಿದ ಅತಿ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಅಲ್ಲದೇ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರ ಪವರ್–ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ ಅವರ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ 26 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 8 ಬೌಂಡರಿ, 7 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಿತ 76 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.</p><p><strong>ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ</strong></p><ul><li><p>ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ – ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ, 13 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ </p></li><li><p>ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ – ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ, 14 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ </p></li><li><p>ಯೂಸುಫ್ ಪಠಾಣ್ – ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ, 15 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ </p></li><li><p>ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ – ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ, 15 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ </p></li><li><p>ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ – ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿರುದ್ಧ, 15 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ </p></li></ul>