ಅಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್: ಶತಕದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಔಟಾದರೂ ದಿಗ್ಗಜರ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ವೈಭವ್

ಮುಲ್ಲನಪುರ: ಐಪಿಎಲ್ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯ 15ರ ಪೋರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ವೀರಾವೇಶದ ಆಟಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು.

ಮುಲ್ಲನಪುರದ ಮಹಾರಾಜ ಯದುವೇಂದ್ರಸಿಂಗ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿವೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಬಡಿ ಆಟಗಾರರಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲಶಾಲಿಗಳ ಕದನವೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾವೆದುರಿಸಿದ ಮೊದಲ 16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲೇ 54 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ವೈಭವ್, ನಂತರ ಆಡಿದ 13 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 43 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದರು.

12 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು 5 ಬೌಂಡರಿ ಗಳಿಸಿದ ಅವರು 97 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾಗ ಶತಕದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಆ ಮೂಲಕ ಶರವೇಗದ ಶತಕ ಸಿಡಿಸುವ ಅವಕಾಶ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರೂ, ದಿಗ್ಗಜರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದರು.

ಅವರ ಆಟದ ಬಲದಿಂದ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪಡೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಮುಗಿಯುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ 80 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿತು. 7.2 ಓವರ್ಗೆ ನೂರರ ಗಡಿಯನ್ನೂ ದಾಟಿತು.

ಗೇಲ್ ದಾಖಲೆ ಉಡೀಸ್
ಒಂದೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಈವರೆಗೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ದಿಗ್ಗಜ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿತ್ತು. 2012ರಲ್ಲಿ 59 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಆ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಇದೀಗ, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 6ನೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದಾಗ ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದ ವೈಭವ್, ಇದೀಗ ಈ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಸಿದ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 65ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ
16ನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕದ ಗಡಿ ದಾಟಿದ್ದು, ಐಪಿಎಲ್ ನಾಕೌಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ. ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಅವರೂ, 2014ರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು.

ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 5ನೇ ಅರ್ಧಶತಕ
ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದರು ವೈಭವ್. 15ರ ಪೋರ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ನಾಲ್ಕನೇ ಅರ್ಧಶತಕವಿದು. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ (6) ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅದೇ ದೇಶದ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ (4) ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸ್
ಪವರ್ಪ್ಲೇ ಮುಗಿಯುವುದರೊಳಗೆ ವೈಭವ್ ಒಟ್ಟು 8 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದು, ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯವೊಂದರ ಮೊದಲ ಆರು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟರ್ ಗಳಿಸಿದ ಗರಿಷ್ಠ ಸಿಕ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಸನತ್ ಜಯಸೂರ್ಯ (2008), ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಜಾಸ್ ಬಟ್ಲರ್ (2018), ಜಾನಿ ಬೆಸ್ಟೋ (2022), ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ (2026) ತಲಾ ಏಳು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು. ವೈಭವ್ ಕೂಡ ಇದೇ ವರ್ಷ ಪಂದ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ 7 ಸಲ ಚೆಂಡನ್ನು ಬೌಂಡರಿ ಗೆರೆ ದಾಟಿಸಿದ್ದರು.

ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮೊದಲ ಆರು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 500ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯೂ ವೈಭವ್ ಅವರದ್ದಾಯಿತು.

ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ 2016ರಲ್ಲಿ 467 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದದ್ದು ಈವರೆಗೆ ದಾಖಲೆಯಾಗಿತ್ತು.

ಗೇಲ್ ದಾಖಲೆ ಸಮ
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 12 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ ವ