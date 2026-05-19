ಮಂಗಳವಾರ, 19 ಮೇ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket

ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಗೆಲುವಿನ ‘ವೈಭವ’: ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಕನಸು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಆರ್‌ಆರ್

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 19 ಮೇ 2026, 18:33 IST
Last Updated : 19 ಮೇ 2026, 18:33 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ – ಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

ವೈಭವ್‌ ಆಟಕ್ಕೆ ಒಲಿದ ಗೆಲುವು: ಪ್ಲೇ ಆಫ್‌ ಕನಸು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ರಾಜಸ್ಥಾನ

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್, ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಕನಸನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳು
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಅಬ್ಬರ
15 ವರ್ಷದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 38 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 93 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು.
ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಹಾದಿ ಜೀವಂತ
ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ 14 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಮೇ 24ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಮುಂಬೈ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರೆ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಖಚಿತವಾಗಲಿದೆ.
ಲಖನೌ ತಂಡದ ಸವಾಲು
ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ (96) ಮತ್ತು ಜೋಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಸ್ (60) ಅವರ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಲಖನೌ ತಂಡ 220 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಿತ್ತು.
ನಿರ್ಣಾಯಕ ಜೊತೆಯಾಟಗಳು
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತು ಧ್ರುವ ಜುರೇಲ್ ಜೋಡಿಯು ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಕೇವಲ 45 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 105 ರನ್ ಸೇರಿಸಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಪರ ವಾಲುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು.
ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಯಶ್ ರಾಜ್ ಪೂಂಜಾ ಲಖನೌ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾದರು.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
93
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಗಳಿಸಿದ ರನ್
220
ಲಖನೌ ತಂಡ ಗಳಿಸಿದ ರನ್
14
ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದ ಅಂಕಗಳು
ಮೇ 24
ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡದ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
CricketIPLIPL 2026

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT