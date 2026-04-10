RCB vs RR | ಧ್ರುವ್, ವೈಭವ್ ‘ರಾಯಲ್‌’ ಆಟಕ್ಕೆ ರಾಯಲ್ಸ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ತತ್ತರ

<p><strong>ಗುವಾಹಟಿ</strong>: ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ ಸ್ಪೋಟಕ ಅರ್ಧಶತಕಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವು ರಾಯಲ್ಸ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಎದುರು 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ.</p><p>ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಆರ್ಸಿಬಿ, 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 201 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟೀದಾರ್ (63 ರನ್, 39 ಎಸೆತ, 4*4, 6*4), ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ (32ರನ್, 16 ಎಸೆತ, 4*7) ಮತ್ತು ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್(14 ರನ್, 7 ಎಸೆತ, 4*3) ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.</p><p>ಈ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಆರ್ಆರ್ ತಂಡವು ಮೊದಲ ಆರು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ(ಪವರ್ ಪ್ಲೇ) 97 ರನ್ ಪೇರಿಸಿತು. ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 26 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ, 8 ಬೌಂಡರಿ, 7 ಸಿಕ್ಸರ್ನೊಂದಿಗೆ 78 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು(ವೈಭವ್, ಶಿಮ್ರಾನ್ ಹೆಟ್ಮಯರ್, ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್) ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಆರ್ಆರ್ಗೆ ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್(81ರನ್ ಔಟಾಗದೆ, 43ಎಸೆತ, 8*4, 6*3) ಆಸರೆಯಾದರು.</p><p>ರಾಜಸ್ಥಾನ ಪರ ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್, ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಶರ್ಮಾ, ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರ ಜೋಶ್ ಹೆಜಲ್ವುಡ್, ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಸಿದರು.</p><p>ಈ ಆವೃತ್ತಿಯ ಕಳೆದೆರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದ್ದ ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಇದು ಮೊದಲ ಸೋಲಾಗಿದೆ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೆಲುವು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆರ್ಆರ್, ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಗೆಲುವಿನ ಓಟ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.</p>