ಅದೊಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು RCB ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದೆ ಎಂದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ

<p>ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪರ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದೀಗ ಅವರು ಭಾರತ ಟಿ20 ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಅವರು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್ಸಿಬಿ) ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>15 ವರ್ಷದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಪಂದ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿಯವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರನಂತೆ ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ದು, ನನಗೆ ಕನಸಿನಂತೆ ಭಾಸವಾಗಿತ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ನಾನು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ, ನಾನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟಾಗ, ಅವರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ನನಗೆ ಅದೊಂದು ಕನಸು ಎಂದು ಅನಿಸತೊಡಗಿತ್ತು’ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.</p><p>‘ಅವರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಎಂದು ಅನಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಓರ್ವ ಅಣ್ಣನಂತೆ ಅವರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನನ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶಾಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಏನನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗಿಯಿತು’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>2026ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಕ್ಯಾಪ್ ಒಂದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ತಾವು ಅದೇ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>