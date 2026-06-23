ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket

ಭಾರತ ತಂಡದ ಜೆರ್ಸಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ: ಭಾವುಕ ವಿಡಿಯೊ ಇಲ್ಲಿದೆ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 23 ಜೂನ್ 2026, 7:58 IST
Last Updated : 23 ಜೂನ್ 2026, 7:58 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
BCCITeam IndiaT20 cricketIndia vs IrelandIndia vs EnglandVaibhav SuryavanshiIPL 2026

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT